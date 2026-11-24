O captură importantă a fost făcută de polițiștii de frontieră în zona Calafat, unde au fost descoperite peste 4.000 de parfumuri care ar putea fi contrafăcute. Produsele, inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, au fost găsite într-un autocamion înmatriculat în Bulgaria, care se deplasa către Ungaria. Valoarea estimată a mărfurilor depășește un milion de lei.
Descoperirea a avut loc în seara zilei de 22 noiembrie, în jurul orei 21:15, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin. Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Calafat au oprit pentru verificări ansamblul rutier în timpul unei acțiuni de control de tip BLITZ.
La volan se afla un cetățean bulgar în vârstă de 55 de ani. Potrivit documentelor prezentate autorităților, acesta transporta mai multe colete pe ruta Bulgaria-Ungaria.
4.019 parfumuri, găsite în compartimentul de marfă al camionului
În urma verificărilor amănunțite, polițiștii au identificat în semiremorcă doi paleți încărcați cu mai multe cutii de carton. În interiorul acestora se aflau flacoane de parfum pe care erau inscripționate denumirile unor branduri consacrate.
Existau suspiciuni că produsele nu sunt autentice, motiv pentru care întreaga cantitate a fost inventariată. Autoritățile au stabilit că este vorba despre 4.019 parfumuri.
Valoarea estimată a acestora este de aproximativ 1.004.800 de lei, calculată în ipoteza comercializării lor ca produse originale ale mărcilor respective.
Parfumurile au fost confiscate. Polițiștii au deschis dosar penal
Toate bunurile descoperite au fost ridicate de autorități și transportate în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj. Măsura a fost luată pentru continuarea cercetărilor și stabilirea măsurilor legale.
În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru punerea în circulație a unor produse care poartă o marcă identică sau similară cu una înregistrată, pentru produse identice ori similare, faptă care poate aduce prejudicii titularului drepturilor asupra mărcii.
La finalizarea anchetei, polițiștii de frontieră vor înainta propunerile legale către unitatea de parchet competentă.
Controale pentru combaterea transporturilor ilegale la frontieră
Reprezentanții Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu precizează că desfășoară în mod constant acțiuni de verificare, în colaborare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea activităților ilegale.
Printre obiectivele acestor controale se numără și identificarea transporturilor de produse care încalcă drepturile de proprietate intelectuală.
Acțiunile au loc inclusiv în contextul aplicării regulilor spațiului Schengen și urmăresc protejarea frontierelor, respectarea legislației și apărarea intereselor României și ale Uniunii Europene.