Publicat 24 nov. 2026, 16:20 Actualizat 24 nov. 2026, 16:22

O captură importantă a fost făcută de polițiștii de frontieră în zona Calafat, unde au fost descoperite peste 4.000 de parfumuri care ar putea fi contrafăcute. Produsele, inscripționate cu numele unor mărci cunoscute, au fost găsite într-un autocamion înmatriculat în Bulgaria, care se deplasa către Ungaria. Valoarea estimată a mărfurilor depășește un milion de lei.

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