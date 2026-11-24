Zece percheziţii domiciliare au loc marţi dimineaţă, 24 noiembrie, în judeţul Gorj, într-un dosar penal care vizează infracţiuni de camătă, abuz în serviciu şi fals. Patru persoane sunt vizate de anchetă, printre care doi agenţi de poliţie şi alte două persoane din anturajul acestora.
Acţiunea este desfăşurată de poliţiştii din cadrul Compartimentului Control Intern al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu.
Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Gorj, ancheta a început la începutul anului 2026, după ce poliţiştii cu atribuţii de control intern s-au sesizat din oficiu. Ulterior, dosarul a fost preluat de procuror, deoarece unul dintre agenţii vizaţi are calitatea de organ de cercetare al poliţiei judiciare.
Poliţiştii ar fi împrumutat bani unor colegi, cu dobândă
Anchetatorii susţin că, în cursul anului 2026, cei doi agenţi de poliţie ar fi oferit bani cu împrumut unor colegi, solicitând în schimb plata unor dobânzi. Potrivit comunicatului IPJ Gorj, astfel de fapte s-ar fi repetat.
Cele zece mandate de percheziţie domiciliară au fost puse în executare pentru strângerea de probe în dosar. Două dintre percheziţii vizează sediile unor structuri de poliţie în care îşi desfăşoară activitatea agenţii cercetaţi.
Cercetările sunt continuate de poliţiştii de la Control Intern, în baza delegării procurorului de caz.
Patru persoane sunt vizate de anchetă
În dosar sunt cercetate patru persoane: cei doi agenţi de poliţie şi alte două persoane din anturajul acestora. Până la acest moment, informaţiile făcute publice nu indică dacă au fost dispuse reţineri sau alte măsuri preventive.
De asemenea, autorităţile nu au comunicat public identitatea agenţilor şi nici valoarea sumelor de bani care ar fi fost oferite cu împrumut.
Persoanele vizate beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la stabilirea vinovăţiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă.