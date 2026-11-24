Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 24 nov. 2026, 10:53

Zece percheziţii domiciliare au loc marţi dimineaţă, 24 noiembrie, în judeţul Gorj, într-un dosar penal care vizează infracţiuni de camătă, abuz în serviciu şi fals. Patru persoane sunt vizate de anchetă, printre care doi agenţi de poliţie şi alte două persoane din anturajul acestora.

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