Publicat 23 nov. 2026, 22:22 Actualizat 23 nov. 2026, 22:23

Un compus organic utilizat în mod obișnuit ca înlocuitor de zahăr poate avea efecte grave asupra corpului uman. Cercetările sugerează că persoanele cu niveluri mai ridicate ale acestui compus circulant din sângele lor se confruntă cu un risc mai mare de accident vascular cerebral (AVC).

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