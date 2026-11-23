Îndulcitorul care poate dăuna grav sănătății! Are efecte negative asupra inimii și a creierului, cu risc crescut de AVC
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Un compus organic utilizat în mod obișnuit ca înlocuitor de zahăr poate avea efecte grave asupra corpului uman. Cercetările sugerează că persoanele cu niveluri mai ridicate ale acestui compus circulant din sângele lor se confruntă cu un risc mai mare de accident vascular cerebral (AVC).
Este vorba despre eritritol, care e aproape la fel de dulce ca zahărul de masă, dar totuși are un conținut caloric foarte redus și nu determină creșterea nivelului de insulină. Compusul apare în mod natural în unele fructe, precum pere sau struguri, iar corpul uman produce eritriol în cantități mici din glucoză.
Însă, doar pentru că acest compus apare în mod natural în corpul uman, nu înseamnă că poate fi consumat fără reținere, scrie sciencealert.com.
Începând cu anii '90, eritritolul a devenit un îndulcitor popular și cu conținut scăzut de calorii, dar se știe puțin despre efectele sale pe termen lung asupra sănătății.
Ceea ce se știe până acum a stârnit îngrijorări
Recent, cercetătorii au descoperit concentrații crescute ale acestui compus dulce în sângele pacienților cu obezitate, diabet și boli cardiovasculare.
Mai mult, cercetătorii din China au identificat acum o posibilă legătură genetică între nivelurile de eritritol din sânge și riscul de accident vascular cerebral. Ei și-au publicat descoperirile în „The International Journal of Molecular Sciences” (Jurnalul Internațional de Științe Moleculare.
Cercetătorii au adăugat că acest lucru este îngrijorător, deoarece populațiile care consumă cel mai mult acești înlocuitori ai zahărului sunt, în mod disproporționat, afectate deja de probleme cardiovasculare.
Studiile au ridicat semne de întrebare privind efectele eritritolului asupra inimii și a creierului
În anul 2023, un studiu realizat pe mai mult de 2.000 de adulți din Statele Unite a arătat că persoanele cu niveluri ridicate de eritritol în sânge aveau un risc aproape dublu de a suferi evenimente cardiovasculare majore, precum infarct miocardic sau AVC, în următorii trei ani.
Într-un studiu-pilot de mici dimensiuni, opt participanți sănătoși au consumat 30 de grame de eritritol. Concentrația substanței în sângele acestora a crescut de aproximativ 1.000 de ori, iar nivelul ridicat s-a menținut mai mult de două zile.
Un an mai târziu, alte rezultate au consolidat ipoteza că eritritolul ar putea avea efecte asupra sănătății. În 2024, cercetătorii au analizat impactul consumului de eritritol sau glucoză asupra a 20 de voluntari sănătoși. Participanții care au consumat eritritol, spre deosebire de cei care au primit glucoză, au înregistrat o creștere de peste 1.000 de ori a concentrației acestei substanțe în plasmă.
Mai mult, consumul de eritritol a crescut reactivitatea trombocitelor, ceea ce ar putea favoriza formarea cheagurilor de sânge.
Ar putea exista și alte mecanisme prin care eritritolul influențează riscul de AVC
În 2025, cercetătorii de la Universitatea Colorado din Boulder au identificat o posibilă legătură între acest înlocuitor al zahărului și vasele de sânge din creier.
În experimentele de laborator, eritritolul a avut efecte dăunătoare asupra celulelor care formează bariera hemato-encefalică, structura protectoare care separă sângele de sistemul nervos central.
Noi dovezi au legat concentrația eritritolului din sânge de riscul de AVC
Ao Zhong și colegii săi au identificat o asociere între concentrația eritritolului din sânge și riscul de AVC. Astfel, cercetătorii au constatat că persoanele cu predispoziție genetică pentru niveluri mai ridicate de eritritol în sânge au o probabilitate cu aproape 25% mai mare de a suferi un accident vascular cerebral ischemic.
În analizele suplimentare, autorii au identificat inflamația, stresul oxidativ, hipoxia (deficitul de oxigen) și leziunile vasculare drept posibile mecanisme biologice care ar putea explica legătura dintre eritritol și AVC.
De asemenea, echipa de cercetare a identificat trei gene – MMP9, TLR4 și HIF1A – care au apărut în mod repetat în analize și care ar putea avea un rol important în riscul de accident vascular cerebral.
Aceste rezultate „nu trebuie interpretate ca dovezi directe că aportul alimentar de eritritol provoacă accidente vasculare cerebrale”, precizează autorii. Cu toate acestea, dovezile privind o legătură între concentrația eritritolului în sânge și riscul de AVC se acumulează.
Rezultatele sunt similare cu cele ale unui alt studiu genetic recent, publicat în 2025, care a inclus o analiză la nivelul întregului genom realizată pe 8.167 de persoane din Europa.
Cercetătorii au descoperit că persoanele ale căror caracteristici genetice indicau o predispoziție pentru niveluri mai ridicate de eritritol aveau o probabilitate cu aproape 16% mai mare de a suferi un AVC ischemic și cu aproape 8% mai mare de a dezvolta o boală coronariană.
Un studiu clinic ar putea clarifica efectele consumului de eritritol
La Universitatea California din Davis (UCD) se desfășoară un studiu clinic menit să ofere dovezi suplimentare. Participanții vor consuma, timp de câte două săptămâni, băuturi îndulcite cu eritritol sau aspartam, într-un experiment randomizat, cu design încrucișat.
Cercetătorii vor analiza dacă eritritolul influențează activarea și aderența trombocitelor, precum și markerii inflamației vasculare.
Rezultatele ar putea contribui la o mai bună înțelegere a efectelor acestui îndulcitor, considerat până acum o alternativă la zahăr cu puține calorii și fără efecte importante asupra glicemiei.
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