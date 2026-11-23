Un grav accident rutier i-a schimbat radical viața lui Adrian, care, la 35 de ani, a ajuns să se deplaseze într-un cărucior, deși înainte practicase culturism de performanță. Politraumatismul suferit a inclus leziuni toracice și abdominale, fracturi costale multiple și o fractură de femur deschisă, cominutivă. În prima etapă, a fost necesară tratarea cu prioritate a leziunilor care îi puneau viața în pericol.
Fractura femurului stâng a fost stabilizată inițial cu un fixator extern, însă intervenția chirurgicală definitivă a fost amânată din cauza stării generale și, ulterior, a apariției unei embolii pulmonare bilaterale.
După mai bine de jumătate de an, fractura se vindecase cu osul într-o poziție incorectă, situație numită consolidare vicioasă. Genunchiul rămăsese blocat într-o poziție de flexie de aproximativ 45–55 de grade, iar musculatura se atrofiase. Adrian se putea deplasa doar cu ajutorul căruciorului sau, pe distanțe limitate, cu cadrul de mers.
Căutând o soluție, Adrian a aflat de pe internet despre Dr. Adrian Dima, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, a citit recenziile pacienților și s-a programat pentru consult. Ulterior, comunicarea cu medicul și explicațiile oferite de acesta i-au câștigat încrederea.
În urma consultației și a investigațiilor imagistice, Dr. Adrian Dima a constatat că fractura complexă a extremității inferioare a femurului, în apropierea articulației genunchiului, se consolidase într-o poziție vicioasă. Din cauza modificărilor osoase, reconstrucția cu păstrarea articulației nu mai era posibilă. După discutarea opțiunilor terapeutice, medicul și pacientul au decis realizarea unei artroplastii cu înlocuirea femurului distal.
Astfel, la Spitalul Clinic SANADOR, Dr. Adrian Dima a efectuat o artroplastie totală cimentată a genunchiului stâng, cu o proteză de genunchi specială, care permite și înlocuirea femurului distal. Acest tip de implant, numit și proteză tumorală, poate înlocui atât suprafețele articulare, cât și un segment important al femurului, fiind utilizat inclusiv pentru reconstrucții ortopedice după traumatisme grave, fără legătură cu o afecțiune oncologică. Operația a durat aproximativ cinci ore, una dintre principalele provocări fiind restabilirea lungimii membrului inferior. Deși avea temeri înaintea intervenției, Adrian a avut încredere în medic, care i-a explicat în detaliu tratamentul și l-a încurajat.
Evoluția postoperatorie a fost favorabilă, iar Adrian a început mobilizarea chiar din prima zi după intervenție. Cu ajutorul unui cadru de mers, pacientul a putut să facă primii pași, cu sprijin progresiv pe membrul operat.
Ulterior, durerile postoperatorii s-au redus treptat, iar la controlul de trei săptămâni, Adrian mergea cu cadrul atât în casă, cât și afară, iar durerile dispăruseră complet. De asemenea, bărbatul își reluase unele activități și urma să înceapă recuperarea mai intensă după îndepărtarea firelor. După mai multe luni în care mobilitatea îi fusese sever limitată, recuperarea presupunea exerciții zilnice pentru redobândirea mobilității și refacerea forței musculare.
La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu fracturi sau cu alte leziuni ortopedice au acces la consultații de ortopedie și traumatologie, investigații imagistice și tratament individualizat. În funcție de recomandarea medicală, pot fi realizate intervenții complexe de reconstrucție osoasă și articulară, inclusiv artroplastii cu proteze speciale. Operațiile sunt efectuate cu sprijinul Secției ATI de categoria I, cu nivel de competență extinsă, iar ulterior pacienții au acces la programe personalizate de recuperare medicală.