Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 nov. 2026, 11:08

Un grav accident rutier i-a schimbat radical viața lui Adrian, care, la 35 de ani, a ajuns să se deplaseze într-un cărucior, deși înainte practicase culturism de performanță. Politraumatismul suferit a inclus leziuni toracice și abdominale, fracturi costale multiple și o fractură de femur deschisă, cominutivă. În prima etapă, a fost necesară tratarea cu prioritate a leziunilor care îi puneau viața în pericol.

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