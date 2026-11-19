Publicat 19 nov. 2026, 10:57 Actualizat 19 nov. 2026, 10:58

Unele afecțiuni ale tubului digestiv și ale căilor biliare pot fi tratate fără incizii chirurgicale, prin proceduri endoscopice minim invazive. Endoscopia digestivă permite nu doar examinarea mucoasei și prelevarea de biopsii, ci și efectuarea unor intervenții terapeutice complexe, cu ajutorul unor instrumente speciale introduse prin endoscop.

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