Activarea excesivă a celulelor implicate în reacțiile alergice

Roșeața bruscă a pielii, palpitațiile, crampele abdominale sau dificultățile de respirație pot apărea uneori în episoade repetate, cu manifestări care implică simultan mai multe organe. În anumite situații, explicația este eliberarea excesivă a unor substanțe inflamatorii.
Sindromul de activare mastocitară apare atunci când mastocitele, celule ale sistemului imunitar, eliberează în mod repetat cantități crescute de mediatori precum histamina și triptaza. Episoadele pot provoca urticarie, înroșirea pielii, diaree, dureri abdominale, scăderea tensiunii arteriale sau simptome respiratorii. Manifestările pot semăna cu reacțiile alergice severe, dar mecanismul nu presupune întotdeauna existența unei alergii clasice.
Diagnosticul necesită corelarea episoadelor caracteristice cu dovezi de laborator ale activării mastocitelor, precum creșterea triptazei în timpul unei crize față de valoarea obișnuită a pacientului. Tratamentul urmărește reducerea manifestărilor și prevenirea episoadelor severe, prin evitarea factorilor declanșatori identificați și utilizarea unor medicamente care blochează efectele mediatorilor eliberați. Evaluarea este realizată de specialiști în alergologie și imunologie clinică.
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