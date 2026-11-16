Activarea excesivă a celulelor implicate în reacțiile alergice

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 nov. 2026, 09:25

Roșeața bruscă a pielii, palpitațiile, crampele abdominale sau dificultățile de respirație pot apărea uneori în episoade repetate, cu manifestări care implică simultan mai multe organe. În anumite situații, explicația este eliberarea excesivă a unor substanțe inflamatorii.

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