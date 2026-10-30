Problema de circulație care limitează mersul

Durerea de gambă care apare după o anumită distanță de mers și dispare la oprire nu este întotdeauna o problemă musculară. Uneori, aceasta indică faptul că mușchii nu primesc suficient sânge în timpul efortului.
Boala arterială periferică apare cel mai frecvent prin îngustarea arterelor membrelor inferioare, cauzată de depuneri de aterom. Fluxul sanguin redus poate provoca durere la mers, oboseală musculară, senzație de picioare reci sau modificări ale pielii. În formele avansate pot apărea dureri chiar și în repaus ori răni care se vindecă greu. Afecțiunea este mai frecventă la fumători și la persoanele cu diabet, hipertensiune sau colesterol crescut.
Diagnosticul poate fi orientat prin măsurarea indicelui gleznă-braț și ecografie Doppler arterială. Tratamentul include controlul factorilor de risc, renunțarea la fumat, exerciții de mers și medicație specifică. Atunci când circulația este sever afectată sau simptomele rămân importante, pot fi indicate proceduri endovasculare sau chirurgie vasculară.
Ai grijă de tine!
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