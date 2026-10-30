Problema de circulație care limitează mersul

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 oct. 2026, 09:34

Durerea de gambă care apare după o anumită distanță de mers și dispare la oprire nu este întotdeauna o problemă musculară. Uneori, aceasta indică faptul că mușchii nu primesc suficient sânge în timpul efortului.

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