Imagistica țintită pentru localizarea bolii prostatice

Publicat 27 oct. 2026, 12:42 Actualizat 28 oct. 2026, 12:42

În cancerul de prostată, identificarea exactă a localizării și extinderii bolii poate influența decisiv tratamentul. Investigațiile de medicină nucleară pot evidenția celulele tumorale prin caracteristicile lor biologice, inclusiv atunci când leziunile sunt dificil de observat prin alte metode.

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