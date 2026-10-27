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Imagistica țintită pentru localizarea bolii prostatice
Publicat27 oct. 2026, 12:42
Actualizat28 oct. 2026, 12:42
În cancerul de prostată, identificarea exactă a localizării și extinderii bolii poate influența decisiv tratamentul. Investigațiile de medicină nucleară pot evidenția celulele tumorale prin caracteristicile lor biologice, inclusiv atunci când leziunile sunt dificil de observat prin alte metode.
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