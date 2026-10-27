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Ai grija de tine· 1 min citire

Imagistica țintită pentru localizarea bolii prostatice

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Scris deRealitatea.NET
Publicat27 oct. 2026, 12:42
Actualizat28 oct. 2026, 12:42

În cancerul de prostată, identificarea exactă a localizării și extinderii bolii poate influența decisiv tratamentul. Investigațiile de medicină nucleară pot evidenția celulele tumorale prin caracteristicile lor biologice, inclusiv atunci când leziunile sunt dificil de observat prin alte metode.

PET-CT PSMA utilizează un radiotrasor care se leagă de PSMA, o proteină exprimată în cantitate crescută de multe celule ale cancerului de prostată. Componenta PET identifică zonele în care trasorul se acumulează, iar CT-ul permite localizarea anatomică a acestora. Astfel, medicii pot depista leziuni la nivelul prostatei, lojei prostatice, ganglionilor limfatici, oaselor sau altor organe, obținând informații importante despre extinderea bolii.

Investigația este utilizată pentru stadializarea anumitor pacienți și pentru depistarea recidivei atunci când PSA începe să crească după tratamentul inițial. Rezultatele pot orienta deciziile privind chirurgia, radioterapia sau terapiile sistemice. În formele avansate, identificarea expresiei PSMA poate contribui și la selectarea pacienților pentru tratamentul țintit cu lutețiu-177.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro.

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