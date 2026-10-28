Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Alexandru Toader, scos în cătușe din arest și dus la percheziții în biroul notarial - VIDEO
Alexandru Toader (imagini: dezvaluirea.ro)
Publicat28 oct. 2026, 08:39
Actualizat28 oct. 2026, 08:45
Noi percheziții au avut loc în dosarul care îl vizează pe Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader. Acesta a fost scos în cătușe din arestul Inspectoratului de Poliție al județului (IPJ) Iași și escortat la cabinetul său notarial, unde anchetatorii au efectuat verificări și au ridicat probe. În paralel, o altă echipă de anchetatori a descins la biroul din cadrul universității pe care Alexandru Toader îl folosește împreună cu tatăl său, Tudorel Toader.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News