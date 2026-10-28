Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Alexandru Toader, scos în cătușe din arest și dus la percheziții în biroul notarial - VIDEO

Alexandru Toader (imagini: dezvaluirea.ro)

Alexandru Toader (imagini: dezvaluirea.ro)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat28 oct. 2026, 08:39
Actualizat28 oct. 2026, 08:45

Noi percheziții au avut loc în dosarul care îl vizează pe Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader. Acesta a fost scos în cătușe din arestul Inspectoratului de Poliție al județului (IPJ) Iași și escortat la cabinetul său notarial, unde anchetatorii au efectuat verificări și au ridicat probe. În paralel, o altă echipă de anchetatori a descins la biroul din cadrul universității pe care Alexandru Toader îl folosește împreună cu tatăl său, Tudorel Toader.

Alexandru Toader a fost scos din arestul Inspectoratului de Poliție Județean Iași și transportat, sub escortă, la cabinetul său notarial. Anchetatorii au desfășurat aici percheziții în cadrul dosarului în care acesta este cercetat, potrivit Dezvaluirea.ro.

Prezența sa la descinderi a avut rolul de a facilita identificarea unor documente și bunuri de interes pentru anchetă, potrivit procedurilor judiciare aplicate în astfel de cazuri.

Percheziții și la biroul universitar folosit împreună cu Tudorel Toader

În același timp, o altă echipă de polițiști a efectuat verificări la biroul din cadrul universității pe care Alexandru Toader îl împarte cu tatăl său, fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader.

Anchetatorii caută documente, echipamente informatice și alte probe care ar putea contribui la clarificarea acuzațiilor aflate în cercetare.

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, mai multe studente care îl acuză pe Alexandru Toader susțin că au fost abuzate atât în biroul universitar, cât și la cabinetul notarial. Aceste afirmații fac obiectul verificărilor efectuate de anchetatori.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe