Alexandru Toader, scos în cătușe din arest și dus la percheziții în biroul notarial - VIDEO

Publicat 28 oct. 2026, 08:39 Actualizat 28 oct. 2026, 08:45

Noi percheziții au avut loc în dosarul care îl vizează pe Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader. Acesta a fost scos în cătușe din arestul Inspectoratului de Poliție al județului (IPJ) Iași și escortat la cabinetul său notarial, unde anchetatorii au efectuat verificări și au ridicat probe. În paralel, o altă echipă de anchetatori a descins la biroul din cadrul universității pe care Alexandru Toader îl folosește împreună cu tatăl său, Tudorel Toader.

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