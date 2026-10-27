Proiect major în Justiție, inițiat de noul ministru Radu Marinescu. Se înființează Agenția Națională pentru Protecția Victimelor

Publicat 27 oct. 2026, 18:57 Actualizat 27 oct. 2026, 19:18

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, pregătește un proiect extrem de important: înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor. O instituție care ar urma să îmbunătățească accesul victimelor infracțiunilor la servicii de sprijin și protecție.

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