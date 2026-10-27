Proiect major în Justiție, inițiat de noul ministru Radu Marinescu. Se înființează Agenția Națională pentru Protecția Victimelor

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, pregătește un proiect extrem de important: înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor. O instituție care ar urma să îmbunătățească accesul victimelor infracțiunilor la servicii de sprijin și protecție.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a găzduit o reuniune de lucru dedicată proiectului de înființare a Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor, obiectiv prevăzut în Programul de guvernare.
La discuții au participat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, deputata Diana Tușa, președinta Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane, precum și Valentin Vătăjelu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului și președinte al comitetului interministerial de coordonare strategică în domeniul combaterii traficului de persoane.
În cadrul întâlnirii a fost analizat, într-o primă etapă, proiectul de memorandum privind înființarea unei agenții naționale în subordinea Ministerului Justiției, prin reorganizarea și integrarea competențelor instituționale existente.
Acces mai bun la servicii pentru victimele infracțiunilor
Inițiativa urmărește să reducă fragmentarea responsabilităților instituționale și diferențele teritoriale în ceea ce privește accesul la servicii de sprijin. În prezent, România dispune de mecanisme specializate pentru anumite categorii de victime, în special pentru victimele traficului de persoane și ale violenței domestice.
Cu toate acestea, autoritățile consideră necesară dezvoltarea unui sistem mai coerent, care să ofere protecție indiferent de tipul infracțiunii și de localitatea în care se află victima.
Printre direcțiile analizate se numără stabilirea unor standarde unitare de calitate pentru serviciile de sprijin, asigurarea unei finanțări adecvate și sustenabile și îmbunătățirea coordonării dintre instituțiile responsabile.
Radu Marinescu: „Protecția victimelor trebuie să fie legată de accesul la justiție”
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a subliniat că accesul efectiv la justiție presupune și accesul la servicii de sprijin de calitate.
Potrivit acestuia, este necesară dezvoltarea unei abordări integrate, centrate pe nevoile victimei, care să asigure informare, asistență și protecție încă de la primul contact cu autoritățile, pe durata procedurilor judiciare și după încheierea acestora.
Obiectivul este ca victimele infracțiunilor să beneficieze de un sprijin profesionist și continuu, printr-o intervenție coordonată a instituțiilor statului.
Ce urmează pentru înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor
În cadrul reuniunii au fost discutate preliminar și aspecte referitoare la reorganizarea instituțională, elaborarea standardelor de licențiere și de cost, precum și utilizarea eficientă a resurselor și expertizei deja existente.
Autoritățile au evidențiat, de asemenea, necesitatea consultării instituțiilor publice, a furnizorilor de servicii specializate și a organizațiilor societății civile, pentru ca viitorul mecanism să răspundă nevoilor reale ale victimelor.
După aprobarea memorandumului de către prim-ministru, Ministerul Justiției va coordona un proces amplu de consultare interinstituțională și cu societatea civilă. Etapa următoare va viza elaborarea cadrului normativ necesar înființării și operaționalizării Agenției Naționale pentru Protecția Victimelor.