Termocentrala Turceni, din nou cu probleme. Grupul 5, oprit: ce spun reprezentanții CE Oltenia

Publicat 27 oct. 2026, 12:03 Actualizat 27 oct. 2026, 12:06

Două grupuri energetice din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) sunt oprite temporar marți, 27 octombrie, unul pentru refacerea stocurilor de cărbune, iar celălalt din cauza unei avarii la cazan. Potrivit reprezentanților companiei, grupul 4 de la Rovinari ar urma să fie repornit miercuri, 28 octombrie, în timp ce grupul 5 de la Turceni ar putea reveni în Sistemul Energetic Național până la 1 noiembrie.

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