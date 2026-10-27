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Termocentrala Turceni, din nou cu probleme. Grupul 5, oprit: ce spun reprezentanții CE Oltenia

Complexul Energetic Oltenia (CEO)

Complexul Energetic Oltenia (CEO)

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Scris deDana Bărăgan
Publicat27 oct. 2026, 12:03
Actualizat27 oct. 2026, 12:06

Două grupuri energetice din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) sunt oprite temporar marți, 27 octombrie, unul pentru refacerea stocurilor de cărbune, iar celălalt din cauza unei avarii la cazan. Potrivit reprezentanților companiei, grupul 4 de la Rovinari ar urma să fie repornit miercuri, 28 octombrie, în timp ce grupul 5 de la Turceni ar putea reveni în Sistemul Energetic Național până la 1 noiembrie.

Grupul energetic numărul 4 de la Termocentrala Rovinari a fost oprit temporar pentru refacerea stocurilor de cărbune. Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia (CEO) estimează că acesta va fi repus în funcțiune miercuri.

Grupul energetic nr. 4 de la SE Rovinari a fost oprit temporar, în vederea refacerii stocurilor de cărbune. Se estimează repunerea acestuia în funcțiune în cursul zilei de mâine (miercuri, 28 octombrie - n.r.), astfel încât la SE Rovinari se va funcționa cu două grupuri energetice”,

au transmis reprezentanții CEO pentru Agerpres.

La Termocentrala Turceni, grupul energetic numărul 5 a fost retras din exploatare marți, în urma unei avarii la cazan, în zona pâlniei reci a vaporizatorului. Echipele tehnice intervin pentru remedierea defecțiunii, iar compania estimează că grupul va fi reconectat la Sistemul Energetic Național până la 1 noiembrie.

La SE Turceni, grupul energetic nr. 5 a fost retras astăzi (marți n.r.) din exploatare, ca urmare a unei avarii la cazan, în zona pâlniei reci a vaporizatorului. Echipele tehnice intervin pentru remedierea defecțiunii, estimându-se punerea în paralel cu Sistemul Energetic Național (SEN) până la data de 1 noiembrie

au precizat reprezentanții Complexului Energetic Oltenia.

Grupul 5 de la Turceni a mai fost oprit în octombrie

La începutul lunii octombrie, grupul 5 de la Turceni, singurul care mai funcționează la această termocentrală, a fost oprit timp de câteva zile din cauza unei alte avarii, apărute în urma spargerii unui cazan în vaporizator.

Incidentul s-a produs pe 5 octombrie, iar grupul energetic a fost repornit, ulterior, pe 9 octombrie.

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