„Maxxing”, cuvântul anului 2026 ales de Dictionary.com. Ce înseamnă termenul popular în rândul tinerilor

Maxxing, expresia care transformă aproape orice activitate într-o încercare de a obține maximum de rezultate, a fost desemnată cuvântul anului 2026 de Dictionary.com, potrivit BBC. Popularizat pe rețelele sociale, termenul descrie atât preocuparea pentru autoperfecționare, cât și ironiile la adresa unei culturi în care somnul, alimentația sau aspectul fizic trebuie permanent îmbunătățite.
Derivat din englezescul „maximising”, care înseamnă „a maximiza”, „maxxing” poate fi utilizat separat sau atașat altor cuvinte. În acest fel, el indică efortul de a duce o activitate la cel mai înalt nivel ori de a obține cele mai bune rezultate posibile.
Alegerea Dictionary.com surprinde amploarea acestui fenomen. Potrivit datelor citate de BBC, în august 2026, termenul a fost folosit online de aproape 19 ori mai frecvent decât media lunară înregistrată în 2025.
Ce înseamnă „maxxing” și cum îl folosesc tinerii
Pe platformele sociale, „maxxing” apare în postările tinerilor din Generația Z, dar și ale celor mai mici decât ei. Utilizatorii îl asociază cu obiective personale, obiceiuri cotidiene sau încercări de a-și îmbunătăți anumite aspecte ale vieții.
Din această formulă s-au dezvoltat mai multe expresii:
„Proteinmaxxing” — preocuparea pentru creșterea consumului de proteine;
„Fibermaxxing” — accentul pus pe consumul de fibre;
„Sleepmaxxing” — încercarea de a obține un somn cât mai bun;
„Looksmaxxing” — eforturile de îmbunătățire a aspectului fizic.
Ultimul termen este folosit inclusiv pentru practici extreme. Influencerul Clavicular a atras mii de urmăritori prin conținut despre „looksmaxxing”, promovând un set strict de criterii referitoare la aspectul maxilarului, al ochilor și al corpului.
Între autoperfecționare și ironizarea obsesiei pentru rezultate
Steve Johnson, directorul departamentului de lexicografie al Dictionary Media Group, consideră că popularitatea cuvântului reflectă o cultură tot mai preocupată să obțină maximum din orice.
Totuși, sensul expresiei depinde de context. Unii utilizatori vorbesc serios despre obiectivele lor, în timp ce alții exagerează intenționat pentru a face glume. Există și situații în care termenul este folosit tocmai pentru a ironiza presiunea de a face mereu mai mult.
Astfel, același cuvânt poate exprima ambiția de a progresa sau, dimpotrivă, distanțarea față de goana continuă după performanță.
De ce a prins expresia în rândul elevilor
Profesoara Lauren Cella, cunoscută pentru lecțiile de istorie devenite virale în rândul Generației Z, spune că ea și elevii săi folosesc de mai mult timp această terminație pentru a construi expresii noi.
În opinia sa, tinerii își creează propriile reguli de exprimare. „Maxxing” le permite să vorbească într-o manieră amuzantă despre obiectivele lor, inclusiv despre activități pe care alții le-ar considera stânjenitoare.
Cella remarcă însă și paradoxul recunoașterii oficiale: atunci când un termen ajunge în dicționar, este posibil ca momentul său de popularitate maximă să fi trecut deja.
Internetul accelerează apariția și dispariția cuvintelor
Lingvista Vanessa Croft, profesoară de engleză, explică faptul că internetul schimbă limbajul într-un ritm mai rapid decât au făcut-o radioul, cinematografia sau televiziunea.
Expresiile se răspândesc repede, dar pot fi abandonate la fel de repede. Când adulții încep să le preia, tinerii din Generația Z și Generația Alpha pot fi deja interesați de alte formule.
Croft spune că „maxxing” încă apare în conversațiile cu elevii săi de liceu, însă este folosit acum mai ales în glumă.
Ce alte cuvinte au fost pe lista Dictionary.com
Pe lista finală pentru desemnarea cuvântului anului 2026 s-au mai aflat „affordability”, cu sensul de accesibilitate a prețurilor, „data centre” — centru de date, „odyssey” — odisee și „unc”, o prescurtare a cuvântului „uncle”, care înseamnă „unchi”.
În 2025, Dictionary.com a ales „67”, iar în 2024, „demure”, termen asociat cu discreția și modestia. Selecția ia în calcul limbajul utilizat pe rețelele sociale, în știri și în căutările din Statele Unite.