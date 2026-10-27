„Maxxing”, cuvântul anului 2026 ales de Dictionary.com. Ce înseamnă termenul popular în rândul tinerilor

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 10:03

Maxxing, expresia care transformă aproape orice activitate într-o încercare de a obține maximum de rezultate, a fost desemnată cuvântul anului 2026 de Dictionary.com, potrivit BBC. Popularizat pe rețelele sociale, termenul descrie atât preocuparea pentru autoperfecționare, cât și ironiile la adresa unei culturi în care somnul, alimentația sau aspectul fizic trebuie permanent îmbunătățite.

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