Temu, obligată să ia măsuri împotriva produselor ilegale. Comisia Europeană a acceptat planul platformei

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 oct. 2026, 15:31

Comisia Europeană a acceptat planul de acțiune prezentat de Temu pentru respectarea Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) și reducerea riscului ca produsele ilegale să ajungă la consumatori. Platforma va trebui să își îmbunătățească evaluarea riscurilor și să analizeze modul în care mecanismele sale de recomandare și moderare pot favoriza răspândirea unor astfel de oferte.

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