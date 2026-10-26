Temu, obligată să ia măsuri împotriva produselor ilegale. Comisia Europeană a acceptat planul platformei

Comisia Europeană a acceptat planul de acțiune prezentat de Temu pentru respectarea Regulamentului privind serviciile digitale (DSA) și reducerea riscului ca produsele ilegale să ajungă la consumatori. Platforma va trebui să își îmbunătățească evaluarea riscurilor și să analizeze modul în care mecanismele sale de recomandare și moderare pot favoriza răspândirea unor astfel de oferte.
Planul cuprinde cinci măsuri și vine după decizia de neconformitate din mai 2026, prin care Comisia a constatat că platforma nu și-a respectat obligațiile privind evaluarea riscurilor. În urma acestei constatări, Temu a primit o amendă de 200 de milioane de euro.
Ce măsuri trebuie să aplice Temu
Una dintre obligațiile asumate de companie este realizarea unei analize de risc adaptate caracteristicilor platformei. Temu va trebui să utilizeze și indicatori fiabili pentru a verifica dacă măsurile adoptate reduc efectiv riscul de răspândire a conținutului ilegal.
Un alt punct al planului vizează identificarea limitelor sistemelor de moderare. Platforma va analiza unde apar vulnerabilități în verificarea conținutului și în ce măsură acestea permit menținerea sau distribuirea unor oferte potențial ilegale.
Totodată, compania va examina rolul sistemelor de recomandare, pentru a stabili dacă acestea contribuie la creșterea vizibilității bunurilor ilegale.
Planul include și verificarea practicilor prin care unii vânzători pot exploata funcțiile platformei pentru a promova intenționat astfel de produse. Analiza va urmări inclusiv tentativele de manipulare a mecanismelor care influențează distribuirea și vizibilitatea ofertelor.
Potrivit calendarului comunicat, Temu are la dispoziție patru luni pentru realizarea unei evaluări intermediare a riscurilor. Aceasta trebuie să acopere o perioadă de șase luni, până la 30 noiembrie 2026, și să permită verificarea aplicării măsurilor prevăzute în plan.
Comisia Europeană prezintă acceptarea acestui plan drept un exemplu al modului în care Regulamentul privind serviciile digitale poate contribui la protejarea consumatorilor și la limitarea circulației produselor ilegale pe piața europeană.
De ce a fost sancționată platforma
La originea planului se află decizia din mai 2026 privind nerespectarea obligațiilor de evaluare a riscurilor. Comisia a constatat atunci că Temu nu îndeplinea cerințele impuse de DSA și a aplicat o amendă de 200 de milioane de euro.
Măsurile acceptate urmăresc remedierea deficiențelor constatate, printr-o analiză mai atentă a riscurilor și prin verificarea eficienței mecanismelor folosite împotriva conținutului și produselor ilegale.