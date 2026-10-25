Când este sărbătorit, de fapt, Sfântul Dumitru? De ce datele de 26 și 27 octombrie îi induc în eroare pe români

Anual, în luna octombrie, o întrebare îi pune în încurcătură pe mulți români, și anume când este sărbătorit, de fapt, Sfântul Dumitru, pe 26 sau pe 27 octombrie? Confuzia apare deoarece în calendarul ortodox sunt pomeniți, în zile consecutive, doi sfinți cu același nume. Pe 26 octombrie este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, iar pe 27 octombrie este cinstit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Deși sunt adesea confundați, cei doi au trăit în perioade diferite, țări fiferite și sunt cinstiți pentru merite distincte în tradiția creștină.
Cine a fost Sfântul Dumitru, sărbătorit pe 26 octombrie
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea, în Tesalonic. Potrivit tradiției bisericești, acesta provenea dintr-o familie importantă și ocupa o funcție de conducere în cetate.
Dimitrie și-a mărturisit credința creștină într-o perioadă în care creștinii erau persecutați. Pentru credința sa, a fost întemnițat și, în cele din urmă, ucis cu sulițele, devenind unul dintre marii mucenici ai creștinătății.
Denumirea de „Izvorâtorul de Mir” este legată de tradiția potrivit căreia din moaștele sale ar fi izvorât mir. Acestea sunt păstrate la Tesalonic, în Grecia, unde sfântul este cinstit în mod deosebit.
Cine a fost Sfântul Dimitrie cel Nou, sărbătorit pe 27 octombrie
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, cunoscut și sub numele de Dimitrie Basarabov, a trăit în secolul al XIII-lea, în localitatea Basarabov, aflată astăzi pe teritoriul Bulgariei.
Potrivit tradiției, acesta a dus o viață de rugăciune, post și nevoință, retrăgându-se într-un loc izolat din apropierea râului Lom. Spre deosebire de Sfântul Dimitrie din Tesalonic, care a fost martirizat pentru credința sa, Cuviosul Dimitrie este cinstit pentru viața sa ascetică.
Moaștele sale au fost aduse la București în anul 1774 și așezate în biserica Mitropoliei, devenind un important loc de pelerinaj pentru credincioși.
De ce este Sfântul Dimitrie cel Nou ocrotitorul Bucureștiului
Cinstirea Sfântului Dimitrie cel Nou s-a răspândit în București după aducerea moaștelor sale în capitală, în secolul al XVIII-lea. De-a lungul timpului, credincioșii au venit să se roage la racla sfântului, iar acesta a devenit unul dintre cele mai importante repere spirituale ale orașului.
În anul 1955, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât generalizarea cultului său în întreaga Biserică Ortodoxă Română. Sfântul Dimitrie cel Nou este cinstit în prezent ca ocrotitor spiritual al Bucureștiului, iar sărbătoarea sa atrage anual numeroși pelerini.
De ce sunt două sărbători în zile consecutive
Pomenirile din 26 și 27 octombrie sunt dedicate unor sfinți diferiți, chiar dacă numele lor este asemănător. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este cinstit pentru jertfa sa și pentru mărturisirea credinței până la moarte, în timp ce Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou este pomenit pentru viața sa de rugăciune și nevoință.
Prin urmare, nu este vorba despre o singură sărbătoare care se desfășoară pe parcursul a două zile, ci despre două praznice distincte, fiecare cu propria semnificație religioasă.
Când are loc pelerinajul de Sfântul Dimitrie în 2026
În 2026, pelerinajul dedicat Sfântului Dimitrie cel Nou, organizat la Catedrala Patriarhală din București, se desfășoară în perioada 18–28 octombrie, potrivit programului anunțat.
Duminică, 25 octombrie, este programată slujba de priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, iar luni, 26 octombrie, are loc privegherea dedicată Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.