Când este sărbătorit, de fapt, Sfântul Dumitru? De ce datele de 26 și 27 octombrie îi induc în eroare pe români

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 25 oct. 2026, 13:46

Anual, în luna octombrie, o întrebare îi pune în încurcătură pe mulți români, și anume când este sărbătorit, de fapt, Sfântul Dumitru, pe 26 sau pe 27 octombrie? Confuzia apare deoarece în calendarul ortodox sunt pomeniți, în zile consecutive, doi sfinți cu același nume. Pe 26 octombrie este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, iar pe 27 octombrie este cinstit Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Deși sunt adesea confundați, cei doi au trăit în perioade diferite, țări fiferite și sunt cinstiți pentru merite distincte în tradiția creștină.

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