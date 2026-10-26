CNAIR dezminte deschiderea celor 13 km din A0 Nord. Lotul 3 nu este gata

Publicat 26 oct. 2026, 10:12 Actualizat 26 oct. 2026, 10:14

Deschiderea circulației pe aproximativ 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului A0 Nord, anunțată pentru luni, 26 octombrie, este pusă sub semnul întrebării. Potrivit unei relatări publicate de Libertatea, CNAIR dezminte deschiderea traficului în condițiile în care Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, nu este încă pregătit pentru a fi dat în circulație. Anunțul inițial fusese făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care anunțase inaugurarea ambelor sectoare.

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