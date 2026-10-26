CNAIR dezminte deschiderea celor 13 km din A0 Nord. Lotul 3 nu este gata

Deschiderea circulației pe aproximativ 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului A0 Nord, anunțată pentru luni, 26 octombrie, este pusă sub semnul întrebării. Potrivit unei relatări publicate de Libertatea, CNAIR dezminte deschiderea traficului în condițiile în care Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, nu este încă pregătit pentru a fi dat în circulație. Anunțul inițial fusese făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care anunțase inaugurarea ambelor sectoare.
De ce nu poate fi deschis traficul pe A0 Nord
Cei aproximativ 13 kilometri vizați fac parte din două tronsoane ale Autostrăzii de Centură a Capitalei: Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, cu o lungime de 8,6 kilometri, și Lotul 4, între Pantelimon și zona conexiunii cu Autostrada A2, de aproximativ 4,4 kilometri.
Problema este că deschiderea Lotului 4 depinde de finalizarea și punerea în circulație a sectorului vecin. Deși Lotul 4 a fost finalizat încă din vară, acesta nu poate asigura singur legătura rutieră planificată în lipsa conexiunii funcționale cu Lotul 3.
Conform Libertatea, niciunul dintre cele două instituții, CNAIR sau Ministerul Transporturilor, nu au anunțat deschiderea oficială de azi a celor două tronsoane. Lotul 3 trebuia să fie finalizat mai devreme, iar întârzierile au afectat calendarul deschiderii circulației pe această porțiune a A0 Nord.
Ce anunțase Horațiu Cosma despre deschiderea celor 13 kilometri
Pe 20 octombrie, Horațiu Cosma anunțase că traficul va fi deschis luni, 26 octombrie, pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța. Oficialul susținea că inaugurarea va permite o legătură mai bună între principalele autostrăzi din jurul Capitalei și va reduce dependența șoferilor de vechea centură a Bucureștiului.
Ce ar însemna deschiderea Loturilor 3 și 4 pentru șoferi
Punerea în circulație a celor două tronsoane ar asigura o conexiune continuă pe A0 Nord între zona Afumați, Pantelimon și Autostrada A2 București–Constanța. Astfel, șoferii ar putea utiliza mai ușor rețeaua de autostrăzi din jurul Capitalei, cu legături spre A1, A2, A3 și DN1, fără să fie nevoiți să traverseze anumite porțiuni aglomerate ale centurii vechi.