A0 Nord: se deschid 13 km între Glina și Afumați. Cum se schimbă traficul din București VIDEO

Publicat 20 oct. 2026, 10:44 Actualizat 20 oct. 2026, 11:47

Șoferii vor putea circula, de luni, 26 octombrie 2026, pe încă aproximativ 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului A0 Nord, între Glina și Afumați. Deschiderea celor două tronsoane va asigura o legătură continuă între autostrăzile A1, A2 și A3, prin sudul, estul și nordul Capitalei.

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