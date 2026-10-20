A0 Nord: se deschid 13 km între Glina și Afumați. Cum se schimbă traficul din București VIDEO

Șoferii vor putea circula, de luni, 26 octombrie 2026, pe încă aproximativ 13 kilometri din Autostrada Bucureștiului A0 Nord, între Glina și Afumați. Deschiderea celor două tronsoane va asigura o legătură continuă între autostrăzile A1, A2 și A3, prin sudul, estul și nordul Capitalei.
Când se deschid cei 13 kilometri de pe A0 Nord
Potrivit informațiilor publicate pe 20 octombrie, inaugurarea este programată pentru luni, 26 octombrie. Deschiderea depinde de finalizarea lucrărilor pe Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, care va permite folosirea și a Lotului 4, între Pantelimon și Glina, deja recepționat.
Lotul 3 are o lungime de aproximativ 8,6 kilometri, iar Lotul 4 măsoară circa 4,47 kilometri. Împreună, cele două sectoare completează o porțiune importantă a semi-inelului nordic al Autostrăzii Bucureștiului.
Cum va fi influențat traficul în jurul Capitalei
Principalul avantaj este că șoferii vor putea circula pe autostradă între A3 București–Ploiești și A2 București–Constanța, fără să fie nevoiți să folosească drumurile obișnuite din zona de nord și de est a Bucureștiului pentru a face legătura între cele două autostrăzi.
Pentru cei care merg spre litoral, noul traseu poate reduce nevoia de a traversa sectoare aglomerate ale Centurii Capitalei. În același timp, șoferii care vin dinspre Ploiești și se îndreaptă spre Constanța vor avea o rută mai directă prin rețeaua de autostrăzi.
Noua conexiune ar putea contribui și la reducerea unei părți din traficul de tranzit de pe drumurile din estul Capitalei. Totuși, amploarea efectului asupra aglomerației va depinde de numărul de șoferi care vor alege A0 și de condițiile de circulație de după inaugurare.
Ce lucrări mai sunt în desfășurare pe A0 Nord
Lotul 3, construit de compania chineză China Civil Engineering Construction Corporation, ajunsese la un stadiu fizic de execuție de 98,35%, potrivit datelor anunțate de directorul CNAIR, Cristian Pistol, pe 9 octombrie. Pe șantier lucrau atunci 123 de utilaje și peste 200 de muncitori și operatori.
Lucrările vizau structurile, așternerea asfaltului, amenajarea spațiilor de servicii și instalarea sistemelor inteligente de transport. Contractul pentru acest lot are o valoare de aproximativ 398 de milioane de lei, fără TVA, și este finanțat din fonduri europene nerambursabile.
Lotul 4, dintre Pantelimon și Glina, era deja recepționat, însă nu putea fi deschis independent, deoarece era necesară finalizarea tronsonului vecin. Odată cu deschiderea ambelor sectoare, conexiunea dintre A3 și A2 va deveni continuă pe partea de nord și de est a Capitalei.
Pe partea de nord-vest, Lotul 1, între Joița și Corbeanca, este încă în lucru, iar finalizarea lui este necesară pentru închiderea completă a inelului de autostradă în jurul Bucureștiului.