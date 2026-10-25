Calendar ortodox duminică, 25 octombrie 2026. Sfinții Mucenici Marcian și Martirie, mărturisitorii dreptei credințe

Credincioșii ortodocși îi pomenesc duminică, 25 octombrie, pe Sfinții Mucenici Marcian și Martirie, doi mărturisitori ai credinței creștine care au trăit în vremea împăratului Constanțiu al II-lea și au fost martirizați pentru refuzul de a renunța la dreapta credință.
Calendar ortodox 25 octombrie 2026. Cine au fost Sfinții Mucenici Marcian și Martirie
Sfinții Marcian și Martirie au trăit în Constantinopol, în secolul al IV-lea, în timpul împăratului Constanțiu al II-lea (337-361), care a susținut arianismul. Cei doi proveneau din familii nobile și erau cunoscuți pentru credința și devotamentul lor față de Biserică.
Marcian era citeț, iar Martirie avea rangul de ipodiacon. Amândoi au fost aleși să slujească drept notari ai arhiepiscopului Pavel Mărturisitorul al Constantinopolului, fiind ucenicii acestuia și contribuind la păstrarea și transmiterea învățăturilor sale.
După exilarea arhiepiscopului Pavel, cei doi au continuat să mărturisească dreapta credință, în ciuda presiunilor și amenințărilor la care au fost supuși.
Pătimirea Sfinților Marcian și Martirie
Potrivit tradiției bisericești, adversarii lor au încercat să-i convingă să renunțe la credința ortodoxă, oferindu-le bogății și funcții importante. Marcian și Martirie au refuzat însă aceste promisiuni și au ales să rămână statornici în credința lor.
În cele din urmă, cei doi au fost condamnați la moarte și executați prin tăierea capului, mărturisindu-L pe Hristos până în ultima clipă a vieții.
Credincioșii le-au luat moaștele și le-au îngropat la poarta Melandiei din Constantinopol. Mai târziu, după restabilirea păcii în Biserică, Sfântul Ioan Gură de Aur a ridicat o biserică în cinstea lor, la locul înmormântării. Tradiția creștină amintește și de minunile și vindecările asociate rugăciunilor către cei doi mucenici.
Ce alți sfinți sunt pomeniți pe 25 octombrie
În aceeași zi, calendarul ortodox îi pomenește și pe alți sfinți, între care:
Sfântul Mucenic Anastasie;
Sfântul Mucenic Valerian;
Sfântul Mucenic Savin;
Sfinții Mucenici Valerie și Hrisaf;
Sfânta Tavita;
Sfântul Cuvios Gheorghe, episcopul Amastridei;
Sfinții Papie, Diodor și Claudian;
Sfinții Faust, Vasilie și Lucian;
Sfinții Nichifor și Ștefan;
Sfinții Filadelf și Policarp;
Sfântul Cuvios Macarie, episcopul Ciprului;
Sfinții Mucenici din Tracia.