Calendar ortodox duminică, 25 octombrie 2026. Sfinții Mucenici Marcian și Martirie, mărturisitorii dreptei credințe

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 oct. 2026, 07:43

Credincioșii ortodocși îi pomenesc duminică, 25 octombrie, pe Sfinții Mucenici Marcian și Martirie, doi mărturisitori ai credinței creștine care au trăit în vremea împăratului Constanțiu al II-lea și au fost martirizați pentru refuzul de a renunța la dreapta credință.

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