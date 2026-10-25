Ziua Armatei României: OPIA reamintește importanța industriei naționale de apărare

Dezvoltarea industriei naționale de apărare este esențială pentru securitatea și independența strategică a României, transmite Organizația Patronală Industria de Apărare din România (OPIA), într-un mesaj adresat militarilor cu ocazia Zilei Armatei României, sărbătorită pe 25 octombrie.
Președintele OPIA, Răzvan Marian Pîrcălăbescu, subliniază că dezvoltarea capacităților industriale naționale trebuie să reprezinte o prioritate pentru consolidarea capacității de apărare a țării.
Potrivit OPIA, industria națională de apărare trebuie să aibă un rol important în susținerea capacităților militare ale României. Investițiile în producție, modernizarea tehnologiilor și consolidarea cooperării industriale pot contribui la creșterea competitivității companiilor românești și la dezvoltarea unor capacități adaptate cerințelor actuale de securitate.
Organizația patronală reprezintă interesele companiilor din industria de apărare și urmărește promovarea dialogului cu autoritățile, dezvoltarea parteneriatelor și identificarea oportunităților de cooperare industrială și tehnologică.
Mesajul transmis de Ziua Armatei evidențiază și necesitatea unei colaborări strânse între structurile militare și industria națională, astfel încât dezvoltarea capacităților de producție să răspundă nevoilor de apărare ale României.
Cu prilejul acestei zile, OPIA transmite un mesaj de respect și recunoștință tuturor celor care au servit și continuă să servească țara, prin curaj, devotament și sacrificiu.
Ziua Armatei României este sărbătorită anual la 25 octombrie și marchează eliberarea nordului Transilvaniei de sub ocupația trupelor germane și ungare, în anul 1944.