Ziua Armatei României: OPIA reamintește importanța industriei naționale de apărare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 25 oct. 2026, 15:19

Dezvoltarea industriei naționale de apărare este esențială pentru securitatea și independența strategică a României, transmite Organizația Patronală Industria de Apărare din România (OPIA), într-un mesaj adresat militarilor cu ocazia Zilei Armatei României, sărbătorită pe 25 octombrie.

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