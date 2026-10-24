România trece la ora de iarnă în noaptea aceasta. Ora 4:00 va deveni ora 3:00

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 24 oct. 2026, 18:54

România trece în această noapte la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, astfel că ora 4:00 va deveni 3:00. Trecerea la ora de iarnă le va oferi românilor o oră în plus de odihnă, iar ziua de duminică va avea 25 de ore.

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