România trece la ora de iarnă în noaptea aceasta. Ora 4:00 va deveni ora 3:00

România trece în această noapte la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, astfel că ora 4:00 va deveni 3:00. Trecerea la ora de iarnă le va oferi românilor o oră în plus de odihnă, iar ziua de duminică va avea 25 de ore.
Ora 4:00 devine ora 3:00
Trecerea la ora de iarnă are loc în ultima duminică din octombrie, potrivit regulilor stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 20/1997. Data de 25 octombrie 2026 este inclusă și în calendarul publicat de Comisia Europeană pentru perioada 2022-2026.
Conform articolului 1 din ordonanță, ora de vară se încheie în „ultima duminică a lunii octombrie, ora 4,00, care devine ora 3,00”. Astfel, în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026, ceasurile se dau înapoi cu 60 de minute. Majoritatea telefoanelor și dispozitivelor conectate la internet își actualizează automat ora, însă ceasurile care nu sunt sincronizate electronic trebuie potrivite manual.
Cum influențează trecerea la ora de iarnă lumina naturală
După schimbarea orei, diminețile vor fi mai luminoase, în timp ce seara se va întuneca mai devreme, raportat la ora afișată de ceas. Atât răsăritul, cât și apusul vor fi indicate cu aproximativ o oră mai devreme decât în cazul menținerii orei de vară.
Modificarea nu schimbă durata efectivă a luminii naturale. Zilele continuă să se scurteze treptat până la solstițiul de iarnă, indiferent de ajustarea ceasurilor. Din acest motiv, intervalul de lumină disponibil după-amiaza va deveni tot mai redus.
Denumirea de „ora de iarnă” este folosită în mod obișnuit pentru revenirea la ora standard. În România, ora de vară presupune avansarea ceasurilor cu 60 de minute față de ora Europei Orientale, începând din ultima duminică a lunii martie și până în ultima duminică din octombrie.
Ce se întâmplă cu planul UE de eliminare a schimbării orei
În septembrie 2018, Comisia Europeană a propus eliminarea schimbării sezoniere a orei. În martie 2019, Parlamentul European și-a exprimat susținerea pentru încetarea acestui sistem, propunând ca măsura să intre în vigoare în 2021.
Inițiativa nu a fost însă finalizată. Pentru adoptarea unei noi legislații este necesar acordul Parlamentului European și al Consiliului UE, astfel că regulile actuale continuă să se aplice în statele membre.
Potrivit unei note a Secretariatului General al Consiliului, datată 3 iunie 2026, în februarie a fost lansat un studiu privind efectele renunțării la schimbarea sezonieră a orei. Analiza, programată să fie încheiată până la sfârșitul anului, urmărește să evalueze consecințele asupra pieței interne, transporturilor, consumului de energie și sănătății publice.
Rezultatele studiului ar putea contribui la reluarea discuțiilor la nivel european, însă nu schimbă regulile aplicabile în România pentru trecerea la ora de iarnă din 25 octombrie 2026.
Când are loc următoarea schimbare a orei
Următoarea schimbare a orei este programată pentru duminică, 28 martie 2027, conform calendarului publicat de Comisia Europeană pentru perioada 2027-2031.
În România, ceasurile vor fi date înainte cu 60 de minute, astfel că ora 3:00 va deveni 4:00. Schimbarea va marca revenirea la ora de vară și va muta o parte din lumina naturală către intervalul de seară.