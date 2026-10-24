Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Misiune contracronometru în Marea Neagră. Un elicopter Black Hawk caută cei trei marinari dispăruți de pe nava Khoryv -VIDEO
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat24 oct. 2026, 15:44
Actualizat24 oct. 2026, 15:50
Un elicopter Black Hawk participă sâmbătă la căutarea celor trei marinari dispăruți de pe nava comercială Khoryv, lovită de drone vineri în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine travers de Constanța, în afara apelor teritoriale ale României.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News