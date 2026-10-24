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Misiune contracronometru în Marea Neagră. Un elicopter Black Hawk caută cei trei marinari dispăruți de pe nava Khoryv -VIDEO

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat24 oct. 2026, 15:44
Actualizat24 oct. 2026, 15:50

Un elicopter Black Hawk participă sâmbătă la căutarea celor trei marinari dispăruți de pe nava comercială Khoryv, lovită de drone vineri în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine travers de Constanța, în afara apelor teritoriale ale României.

Elicopter Black Hawk, mobilizat pentru căutarea marinarilor dispăruți

Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne intervine pe Marea Neagră pentru căutarea celor trei membri ai echipajului navei comerciale «KHORYV», căzuţi în apă. În acest sens, la solicitarea Centrului Maritim de Coordonare (MRCC), un elicopter Black Hawk, cu indicativul 275, a decolat de la Constanţa pentru executarea unei misiuni de căutare în zona maritimă în care a fost semnalată dispariţia celor trei persoane

— a transmis Inspectoratul General al Aviaţiei.

Un marinar a murit, iar nouă au fost salvați în urma incidentului

Potrivit reprezentanților instituției, misiunea este în dinamică, iar intervenția vizează căutarea persoanelor dispărute.

Operațiunea de salvare a fost declanșată vineri, în Marea Neagră, după ce o navă sub pavilionul Insulelor Comore a fost fost vizată de un atac cu drone.

Nouă marinari au fost salvați, trei sunt dați dispăruți, iar unul a murit. Nava a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare, în afara apelor teritoriale ale României, potrivit Gărzii de Coastă.

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