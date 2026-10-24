Misiune contracronometru în Marea Neagră. Un elicopter Black Hawk caută cei trei marinari dispăruți de pe nava Khoryv -VIDEO

Publicat 24 oct. 2026, 15:44 Actualizat 24 oct. 2026, 15:50

Un elicopter Black Hawk participă sâmbătă la căutarea celor trei marinari dispăruți de pe nava comercială Khoryv, lovită de drone vineri în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine travers de Constanța, în afara apelor teritoriale ale României.

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