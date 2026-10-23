Locuitorii unui cartier din Arad, exasperați. Singurul „parc” unde se pot plimba este un cimitir. Decizia luată după ani de așteptare

Publicat 23 oct. 2026, 18:20 Sursă Agerpres

Locuitorii cartierului Aurel Vlaicu din Arad nu au un parc în care să se plimbe, iar cimitirul Eternitatea a rămas singura zonă întinsă cu arbori și verdeață. Consiliul Local a aprobat un proiect de 59 de milioane de lei, care va transforma un teren degradat într-un spațiu de recreere.

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