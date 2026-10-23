Locuitorii unui cartier din Arad, exasperați. Singurul „parc” unde se pot plimba este un cimitir. Decizia luată după ani de așteptare

Locuitorii cartierului Aurel Vlaicu din Arad nu au un parc în care să se plimbe, iar cimitirul Eternitatea a rămas singura zonă întinsă cu arbori și verdeață. Consiliul Local a aprobat un proiect de 59 de milioane de lei, care va transforma un teren degradat într-un spațiu de recreere.
Locuitorii celui mai mare cartier din Arad au primit undă verde pentru un proiect așteptat de ani întregi. În Aurel Vlaicu, o zonă cu cel puțin 30.000 de locuitori, oamenii nu au avut la dispoziție un parc propriu-zis, iar cimitirul Eternitatea a rămas singurul spațiu întins cu arbori și vegetație unde puteau ieși la plimbare. Situația ar urma să se schimbe după aprobarea unui proiect de amenajare a unui parc, cu o investiție estimată la 59 de milioane de lei.
Consilierii locali au votat proiectul în ședința de vineri. Documentația a întrunit 12 voturi favorabile, în timp ce nouă consilieri s-au abținut. Planul prevede transformarea unui teren degradat și nefolosit de pe strada Câmpul Liniștii într-o zonă destinată petrecerii timpului liber.
Un parc cerut de ani de zile de locuitorii cartierului Aurel Vlaicu
Viceprimarul Aradului, Lazăr Faur, a explicat că amenajarea unui parc în această parte a orașului răspunde unei solicitări vechi a comunității. Dimensiunea cartierului și numărul mare de locuitori fac cu atât mai importantă existența unui spațiu verde amenajat pentru plimbări și activități în aer liber.
„Necesitatea parcului despre care vorbim astăzi în cartierul Vlaicu se constituie ca o cerință de ani de zile a locuitorilor din acest cartier, care este cel mai mare cartier al Aradului, are 30.000 de locuitori, cel puțin, și care nu au un parc”, a declarat Lazăr Faur, conform Agerpres.
Potrivit referatului care a însoțit proiectul supus votului, obiectivul este îmbunătățirea mediului urban și facilitarea accesului populației la spații naturale sănătoase. Acest lucru urmează să fie realizat prin reconversia funcțională și peisageră a unui teren degradat cu o suprafață de 34.702 metri pătrați.
Cum va arăta noul parc și ce facilități va avea
Proiectul prevede amenajarea unei zone de recreere cu spații și activități pentru copii, adulți și vârstnici. Aproximativ 90% din suprafața de circa 35.000 de metri pătrați va fi ocupată de spații verzi.
Planul include alei pentru plimbare, o peluză centrală și o piațetă cu jeturi de apă interactive. Vor fi amenajate și o grădină senzorială, zone pentru picnic și locuri de joacă împărțite în funcție de grupele de vârstă.
Pentru cei interesați de sport și mișcare, viitorul parc va avea terenuri sportive, o pistă de alergare și trasee pentru biciclete, inclusiv zone de tip dirtpark și pumptrack. Proiectul cuprinde și spații dedicate animalelor de companie.
Investiția de 59 de milioane de lei, susținută în mare parte din bugetul local
Deși proiectul răspunde unei nevoi semnalate de mult timp de locuitorii cartierului, valoarea investiției a generat discuții în rândul consilierilor locali. Unii dintre aceștia au atras atenția asupra efortului financiar pe care va trebui să îl suporte municipalitatea, în condițiile în care aproximativ 20% din finanțare ar urma să provină de la Uniunea Europeană.
Fondurile europene sunt prevăzute prin Programul Regional Vest 2021–2027. Restul finanțării va trebui asigurat din alte surse, inclusiv din resursele proprii ale administrației locale, potrivit informațiilor prezentate în proiect.
Durata de implementare stabilită pentru investiție este de 24 de luni. La finalul lucrărilor, terenul degradat de pe strada Câmpul Liniștii ar urma să devină un parc amenajat, cu vegetație, facilități sportive și zone de recreere pentru locuitorii cartierului Aurel Vlaicu.