Servicii funerare nonstop București și repatriere decedați: ce faci când un deces survine în afara programului obișnuit

Scris de Catalina Anghel Publicat: 23 oct. 2026, 13:40

Pierderea unei persoane dragi este un moment dificil, iar atunci când decesul survine noaptea, în weekend sau într-o zi de sărbătoare legală, nesiguranța poate fi și mai mare. Apar întrebări urgente: pe cine trebuie să contactezi, ce documente sunt necesare și cum organizezi următorii pași fără să pierzi timp prețios?

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