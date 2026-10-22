Scandal la vârful Armatei: Generalul Iulian Berdilă, acuzat că și-a agresat concubina. Femeia a sunat la 112, dar și-a retras plângerea. Reacția oficialului

Scandal de proporții la vârful Armatei Române. Generalul Iulian Berdilă, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, este în centrul unei anchete după ce concubina sa, Oana Harabagiu, a sunat de urgență la numărul 112 pentru a reclama că a fost agresată fizic în urma unui conflict casnic. Deși la sosirea polițiștilor femeia acuza dureri severe, ulterior aceasta și-a retras sesizarea.
Anchetatorii ajunși de urgență la fața locului au constatat că între cei doi izbucnise o ceartă violenta care a escaladat rapid. Potrivit primelor declarații date oamenilor legii, Oana Harabagiu le-a comunicat polițiștilor că a fost lovită de general, acuzând dureri la nivelul abdomenului și al piciorului drept.
Concubina generalului și-a retras plângerea de la Poliție
În ciuda acuzațiilor inițiale severe, victima a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu a depus o plângere penală împotriva înaltului oficial militar. Ulterior, Oana Harabagiu s-a prezentat la sediul poliției, unde și-a retras oficial sesizarea făcută prin apelul la 112.
Surse din anchetă menționează că generalul Iulian Berdilă nu se afla la domiciliu în momentul sosirii echipajului de poliție, motiv pentru care nu a putut fi audiat pe loc.
Reacția generalului Iulian Berdilă: „O intenție vădită de defăimare”
Contactat de jurnaliști, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării a negat vehement acuzațiile care i se aduc, susținând că evenimentul nu a existat în realitate.
Oana Harabagiu revine asupra declarațiilor: „Am exagerat. Am reevaluat situația”
Abordată la rândul ei de presă, Oana Harabagiu a confirmat existența unui conflict verbal, însă a schimbat versiunea cu privire la agresiunea fizică. Aceasta a justificat retragerea plângerii prin dorința de a nu-i distruge cariera partenerului său.