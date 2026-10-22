Scandal la vârful Armatei: Generalul Iulian Berdilă, acuzat că și-a agresat concubina. Femeia a sunat la 112, dar și-a retras plângerea. Reacția oficialului

Publicat 22 oct. 2026, 20:20 Sursă Realitatea PLUS

Scandal de proporții la vârful Armatei Române. Generalul Iulian Berdilă, locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, este în centrul unei anchete după ce concubina sa, Oana Harabagiu, a sunat de urgență la numărul 112 pentru a reclama că a fost agresată fizic în urma unui conflict casnic. Deși la sosirea polițiștilor femeia acuza dureri severe, ulterior aceasta și-a retras sesizarea.

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