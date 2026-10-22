România primește 1,1 milioane de doze gratuite de vaccin pentru oi și capre. Primele sute de mii au sosit deja

Publicat 22 oct. 2026, 17:16 Actualizat 22 oct. 2026, 17:20 Sursă ANSVSA

Primele 300.000 de doze de vaccin împotriva Pestei Micilor Rumegătoare au ajuns în România, iar restul loturilor vor fi livrate până pe 25 octombrie. Campania de vaccinare va fi gratuită și va viza cu prioritate zonele afectate.

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