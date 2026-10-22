România primește 1,1 milioane de doze gratuite de vaccin pentru oi și capre. Primele sute de mii au sosit deja
România primește 1,1 milioane de doze gratuite de vaccin pentru oi și capre
Primele 300.000 de doze de vaccin împotriva Pestei Micilor Rumegătoare au ajuns în România, iar restul loturilor vor fi livrate până pe 25 octombrie. Campania de vaccinare va fi gratuită și va viza cu prioritate zonele afectate.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pregătește o campanie națională de vaccinare de urgență împotriva Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și a Variolei Ovine și Caprine (VOC). România va primi în total 1,1 milioane de doze gratuite, iar primele vaccinuri au ajuns deja în țară.
Cele 300.000 de doze destinate combaterii PMR au sosit joi, 22 octombrie. Restul vaccinurilor, reprezentând 800.000 de doze împotriva VOC, vor fi livrate etapizat până duminică, 25 octombrie inclusiv. Imunizarea va începe imediat după recepția tuturor loturilor, anunță ANSVSA în comunicat.
Vaccinarea oilor și caprelor va fi gratuită
Campania este considerată de autorități o acțiune de importanță strategică pentru sectorul zootehnic românesc. Organizarea acesteia a fost posibilă în urma dialogului tehnic cu structurile de specialitate ale Comisiei Europene, care a permis activarea rapidă a rezervelor de vaccinuri ale Uniunii Europene.
ANSVSA precizează că vaccinarea, în forma anunțată, nu va afecta exporturile de carcase și produse lactate provenite de la ovine și caprine.
Vaccinurile sunt puse la dispoziție din rezervele de urgență ale Uniunii Europene, iar costurile logistice vor fi acoperite integral de statul român. Bugetul național va suporta cheltuielile cu manopera, deplasarea medicilor veterinari și echipamentele necesare intervențiilor. Proprietarii animalelor nu vor plăti pentru această campanie.
Cum a fost pregătită intervenția de urgență
Autoritățile române au parcurs etapele tehnice și juridice necesare pentru obținerea vaccinurilor. Demersurile au început pe 21 septembrie, când Bucureștiul a solicitat oficial sprijinul Comisiei Europene.
Pe 23 septembrie au fost transmise planurile naționale detaliate, iar pe 5 octombrie au fost furnizate clarificările de conformitate solicitate. Trei zile mai târziu, pe 8 octombrie, Comisia Europeană a activat rezervele strategice de vaccinuri.
Distribuția în teritoriu și vaccinarea propriu-zisă vor începe după recepția oficială a tuturor loturilor. Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județene au pregătit deja planurile logistice locale, intervențiile urmând să fie organizate cu prioritate în focarele active și în zonele de restricție.
Constanța și Tulcea, în centrul campaniei de vaccinare
Primele eforturi logistice se vor concentra în județele Constanța și Tulcea, unde gradul ridicat de expunere impune o intervenție rapidă. Echipele de medici veterinari estimează că vaccinarea ar putea fi finalizată într-un interval optim în aceste zone.
Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți și cei concesionari vor lua legătura direct cu proprietarii de animale pentru a stabili data și intervalul orar al intervenției.
Campania va fi organizată obligatoriu, fără ca fermierii să fie nevoiți să depună cereri scrise sau să formuleze solicitări oficiale. Planificarea se va face pe baza catagrafiei existente în Baza Națională de Date.
Ce trebuie să facă fermierii înainte de sosirea medicului veterinar
Crescătorii de ovine și caprine au o singură obligație în cadrul campaniei, indiferent de mărimea exploatației: să asigure prezența la fermă și să pregătească animalele pentru vaccinare, prin contenție sau grupare. Măsura este necesară pentru ca procedura să se desfășoare rapid și în condiții de siguranță.
După administrarea vaccinului, situația imunologică a efectivului va fi consemnată într-un proces-verbal standardizat, completat pe loc și semnat atât de medicul veterinar, cât și de proprietar. Informațiile vor fi introduse imediat în sistemul informatic național.
Vaccinarea, pas important pentru reluarea exporturilor de animale vii
Obiectivul principal al campaniei este crearea condițiilor sanitare și legale pentru ridicarea restricțiilor și reluarea exporturilor de animale vii către statele din afara Uniunii Europene. Această piață absoarbe cea mai mare parte a producției de ovine din România, potrivit informațiilor transmise de ANSVSA.
Reluarea exporturilor către statele membre ale Uniunii Europene este prevăzută într-o etapă ulterioară. Vaccinarea de urgență este considerată un instrument recunoscut la nivel internațional pentru stingerea rapidă a focarelor și protejarea teritoriului național, contribuind la îndeplinirea cerințelor sanitare necesare reluării exporturilor.
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