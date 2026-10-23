Călin Georgescu află vineri dacă rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel București judecă contestația DIICOT

Publicat 23 oct. 2026, 07:42 Actualizat 23 oct. 2026, 07:44 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu află vineri decizia Curţii de Apel Bucureşti privind măsura preventivă în dosarul de înşelăciune de 1,1 milioane de euro. Instanţa judecă contestaţia DIICOT împotriva deciziei Tribunalului Bucureşti din 13 octombrie, prin care s-a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

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