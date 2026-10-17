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Social· 2 min citire
Schimbare majoră în Sănătate: Mamele și veteranii de război, scutiți de plata CASS
Foto/Arhivă/Profimedia
Publicat17 oct. 2026, 22:43
Actualizat17 oct. 2026, 22:44
Demers major în sistemul public de sănătate. Alexandru Rogobete, nominalizat de PSD la Ministerul Sănătății, anunță o schimbare de viziune în privința politicilor sociale. Acesta a plasat în fruntea listei de priorități eliminarea plății CASS pentru mame și veterani, subliniind că sprijinirea familiilor și recunoașterea meritului istoric nu trebuie reduse la simple calcule bugetare.
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