Realitatea.NET
Social· 2 min citire

Schimbare majoră în Sănătate: Mamele și veteranii de război, scutiți de plata CASS

Foto/Arhivă/Profimedia

Foto/Arhivă/Profimedia

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deIulian Budusan
Publicat17 oct. 2026, 22:43
Actualizat17 oct. 2026, 22:44

Demers major în sistemul public de sănătate. Alexandru Rogobete, nominalizat de PSD la Ministerul Sănătății, anunță o schimbare de viziune în privința politicilor sociale. Acesta a plasat în fruntea listei de priorități eliminarea plății CASS pentru mame și veterani, subliniind că sprijinirea familiilor și recunoașterea meritului istoric nu trebuie reduse la simple calcule bugetare.

Plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război ar putea fi eliminată. Alexandru Rogobete, ministrul propus la Sănătate, a anunțat că această măsură este o prioritate absolută și a subliniat că deciziile din sistemul de sănătate nu mai trebuie luate exclusiv pe baza unor cifre contabile.

Comentând inițiativa, Rogobete a punctat că o abordare pur financiară ignoră rolul social esențial al statului în protejarea cetățenilor și în recunoașterea meritului istoric.

O țară care își respectă viitorul trebuie să își respecte și trecutul! Nu putem vorbi despre susținerea natalității și despre recunoștință față de cei care au luptat pentru România, iar în același timp să tratăm aceste categorii exclusiv prin prisma unor calcule contabile.

— a transmis Alexandru Rogobete/PSD pe rețelele de socializare

a transmis Alexandru Rogobete într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Mamele și veteranii, sprijiniți în programul de guvernare

Inițiativa se înscrie în pachetul de măsuri sociale promovat la nivel guvernamental, alături de măsuri precum preluarea concediului de creștere a copilului de către bunici sau indexarea pensiilor.

Potrivit ministrului propus, argumentele pentru scutirea celor două categorii de la plata CASS sunt clare:

  • Susținerea familiilor și a natalității: Mamele și nou-născuții reprezintă pilonul de viitor al societății, iar sprijinul financiar direct în perioada de îngrijire a copilului este o investiție necesară.

  • Respect pentru istorie: Veteranii de război simbolizează sacrificiul pe care s-a clădit statul român modern, iar scutirea de taxe este o formă elementară de recunoștință din partea statului.

O abordare diferită asupra resurselor din Sănătate

Alexandru Rogobete a precizat că propunerea va fi înaintată cu prioritate în perioada următoare. În opinia sa, rolul Ministerului Sănătății și al Guvernului depășește simpla colectare a taxelor:

  • Măsurile de protecție socială trebuie evaluate prin impactul lor uman și demografic, nu doar prin prisma economiilor la bugetul de stat.

  • Îndepărtarea presiunii fiscale de pe categoriile vulnerabile redă încrederea cetățenilor în sistemul public.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe