Schimbare majoră în Sănătate: Mamele și veteranii de război, scutiți de plata CASS

Publicat 17 oct. 2026, 22:43 Actualizat 17 oct. 2026, 22:44

Demers major în sistemul public de sănătate. Alexandru Rogobete, nominalizat de PSD la Ministerul Sănătății, anunță o schimbare de viziune în privința politicilor sociale. Acesta a plasat în fruntea listei de priorități eliminarea plății CASS pentru mame și veterani, subliniind că sprijinirea familiilor și recunoașterea meritului istoric nu trebuie reduse la simple calcule bugetare.

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