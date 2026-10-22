Înșelătorie de peste 250.000 de lei cu tehnologie AI: O pensionară din Blaj, păcălită cu falsuri create de inteligența artificială

Alertă privind o nouă metodă de înșelătorie cu AI în România: O femeie din județul Alba a plătit peste 250.000 de lei pentru investiții bursiere fictive, fiind păcălită cu acte și poze contrafăcute prin inteligență artificială. Anchetatorii au prins în flagrant un suspect care transforma sumele obținute în criptomonede.
O nouă metodă de fraudă informatică extrem de periculoasă face victime în România. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Alba au prins în flagrant un bărbat din Bacău care spăla banii obținuți dintr-o înșelătorie de 253.600 de lei. Victima, o femeie de 68 de ani din municipiul Blaj, a fost ademenită cu promisiunea unor câștiguri spectaculoase din investiții la bursă, fiind convinsă de escroci prin materiale contrafăcute cu ajutorul Inteligenței Artificiale.
Anchetatorii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, au descoperit o rețea bine organizată, în care falsurile generate pe calculator erau folosite pentru a câștiga încrederea totală a victimei.
Cum funcționa schema de fraudare cu AI și Criptomonede
Spre deosebire de cazurile clasice de înșelăciune, suspecții au folosit tehnologia de ultimă oră pentru a oferi o aparență de legalitate schemei de investiții fictive.
Mecanismul prin care au fost extorcați banii s-a desfășurat în mai multe etape:
Prima tranșă (4 septembrie 2026): Victima a fost determinată să transfere suma de 46.600 de lei direct în contul personal al complicelui din Bacău.
Preluarea directă a numerarului (26 septembrie – 13 octombrie 2026): Suspectul s-a deplasat de mai multe ori la Blaj, de unde a ridicat personal de la femeie suma totală de 207.000 de lei.
Conversia în cripto: Toți banii colectați erau introduși la un ATM destinat achiziționării de criptomonede și transferați rapid în portofele electronice controlate de creierele rețelei.
Cât câștiga complicele și cum a fost prins în flagrant
Suspicionat de complicitate la înșelăciune, bărbatul de 52 de ani din Bacău avea doar rolul de „săgeată” (curier financiar). Din cercetări rezultă că acesta nu crea materialele AI și nici nu comunica direct cu victima pentru a-i face promisiuni de investiții, ci doar executa operațiunile de colectare și depunere la crypto-ATM.
Comisionul intermediarului: Bărbatul primea câte 3.000 de lei pentru fiecare tranzacție sau deplasare efectuată.
Momentul prințului în flagrant: Miercuri, 21 octombrie 2026, polițiștii din Alba și Blaj l-au interceptat pe suspect chiar în momentul în care s-a deplasat din nou la Blaj pentru a ridica o nouă sumă de bani de la pensionară.
În urma operațiunii, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru identificarea autorilor principali care au generat falsurile cu AI și pentru recuperarea prejudiciului.
Cum își foloseau escrocii Inteligența Artificială?
Atacatorii generau documente bancare, contracte de investiții și fotografii de profil sau grafice de randament contrafăcute cu AI, oferind victimei impresia că tranzacționează pe o platformă bursieră legitimă.
Ce riscă persoanele care ajută la transferul banilor în criptomonede?
Persoanele care preiau bani din infracțiuni și îi convertesc în criptomonede la ATM-uri sunt cercetate pentru complicitate la înșelăciune sau spălare de bani, riscând pedepse cu închisoarea, chiar dacă nu sunt inițiatorii fraudei.