Înșelătorie de peste 250.000 de lei cu tehnologie AI: O pensionară din Blaj, păcălită cu falsuri create de inteligența artificială

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 oct. 2026, 16:56

Alertă privind o nouă metodă de înșelătorie cu AI în România: O femeie din județul Alba a plătit peste 250.000 de lei pentru investiții bursiere fictive, fiind păcălită cu acte și poze contrafăcute prin inteligență artificială. Anchetatorii au prins în flagrant un suspect care transforma sumele obținute în criptomonede.

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