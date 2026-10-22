Site-ul Poliției Române și paginile inspectoratelor județene, indisponibile temporar. Explicația oficială a instituției

Site-ul oficial al Poliției Române, precum și paginile web ale inspectoratelor județene de poliție, sunt temporar indisponibile joi, 22 octombrie. Utilizatorii care încearcă să acceseze platformele sunt întâmpinați de un mesaj care anunță efectuarea unor lucrări de mentenanță și actualizări de securitate.
Site-ul oficial al Poliției Române, precum și paginile web ale inspectoratelor județene de poliție, sunt temporar indisponibile., iar uUtilizatorii care încearcă să acceseze platformele instituției sunt întâmpinați de un mesaj care anunță efectuarea unor lucrări de mentenanță și actualizări de securitate.
În locul comunicatelor și informațiilor publice publicate în mod obișnuit de instituție, pe site-uri apare un anunț care precizează că serviciile nu pot fi accesate temporar din cauza unor intervenții tehnice planificate.
Șeful de cabinet care coordonează Cabinetul inspectorului general al Poliției Române, Georgina Drăgan, a declarat pentru Realitatea.net că situația este generată exclusiv de lucrări de mentenanță atât la nivel central, cât și la nivelul structurilor locale.
Potrivit acesteia, nu este vorba despre un atac cibernetic sau despre un incident de securitate care să fi afectat funcționarea platformelor online ale Poliției Române, ci despre operațiuni tehnice menite să îmbunătățească securitatea și funcționarea sistemelor informatice.
Indisponibilitatea site-urilor survine în contextul în care, la nivel mondial, în ultimele peste 24 de ore au fost semnalate avertizări privind două vulnerabilități majore care afectează PHP, unul dintre cele mai utilizate limbaje pentru dezvoltarea aplicațiilor și platformelor web.
Alertă de vulnerabilități în PHP. Noi recomandări de urgență de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică