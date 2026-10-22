Site-ul Poliției Române și paginile inspectoratelor județene, indisponibile temporar. Explicația oficială a instituției

Publicat 22 oct. 2026, 14:26 Actualizat 22 oct. 2026, 14:29

Site-ul oficial al Poliției Române, precum și paginile web ale inspectoratelor județene de poliție, sunt temporar indisponibile joi, 22 octombrie. Utilizatorii care încearcă să acceseze platformele sunt întâmpinați de un mesaj care anunță efectuarea unor lucrări de mentenanță și actualizări de securitate.

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