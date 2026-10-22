Alertă de vulnerabilități în PHP. Noi recomandări de urgență de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică

Publicat 22 oct. 2026, 11:01 Actualizat 22 oct. 2026, 11:13

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis joi un nou avertisment privind o alertă majoră de securitate care afectează sistemele PHP. Administratorii de servere și dezvoltatorii care utilizează această platformă sunt îndemnați să-și actualizeze de urgență sistemele, după descoperirea a două vulnerabilități critice ce pot permite atacatorilor să preia de la distanță controlul asupra serverelor. Specialiștii avertizează că riscul este ridicat, iar toate serverele neactualizate trebuie considerate expuse unor potențiale atacuri.

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