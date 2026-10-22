Defecțiune cibernetică de proporții: Olanda, Franța, Danemarca și Finlanda și-au închis site-uri guvernamentale

Mai multe state europene au decis să își dezactiveze preventiv site-urile oficiale, după descoperirea unor vulnerabilități critice în limbajul de programare PHP, folosit de majoritatea platformelor web din lume. Experții avertizează că problema are un impact fără precedent și ar putea afecta milioane de servere la nivel global, relatează Reuters. Și în România, o serie de site-uri ale unor instituții de stat au fost suspendate pentru actualizări de soft.
Ampla alertă de securitate cibernetică a determinat guverne din Europa să scoată offline site-uri oficiale și servicii publice, după ce dezvoltatorii limbajului PHP au confirmat existența unor vulnerabilități grave, prezente în cod de peste un deceniu și descoperite cu ajutorul inteligenței artificiale.
Specialiștii avertizează că, în lipsa actualizărilor urgente, internetul s-ar putea confrunta cu unul dintre cele mai extinse valuri de atacuri cibernetice din ultimii ani, scrie Reuters., citând mai mulți experți în securitate cibernetică pe care i-a consulat.
Val de perturbări ale funcționării unor site-uri importante din Europa
Printre țările care au luat măsuri de urgență se numără Olanda, Franța, Danemarca și Finlanda, autoritățile alegând să închidă temporar platforme guvernamentale pentru a preveni eventuale atacuri informatice, arată analiza Reuters.
În Olanda, chiar și agenția națională de securitate cibernetică și-a suspendat site-ul. De asemenea, au fost închise portalul guvernamental Overheid.nl, site-ul Portului Rotterdam, paginile principalelor partide politice și mai multe site-uri ale unor spitale. Chiar și Aeroportul Schipoll, unul dinttre cele mia mari din Europa, a avut probleme.
În Danemarca, compania municipală de IT Kombit a dezactivat mai multe servicii, inclusiv platforma națională de comunicare pentru școli.
Impactul a fost și mai mare în Finlanda, unde furnizorul guvernamental de servicii IT Valtori a anunțat oprirea preventivă a serviciilor publice conectate la rețeaua statului.
Și Franța a luat măsuri radicale. Ministerul de Interne a anunțat că toate site-urile sale au fost introduse într-un regim de mentenanță preventivă pentru a elimina riscurile. În România, primăria sectorului 4 din București a anunțat oprirea temporară a platformelor și aplicațiilor electronice ale instituției, pentru actualizări ale softurilor.
Vulnerabilitățile PHP pot periclita circa trei sferturi dintre site-urile web
Potrivit specialiștilor, amploarea problemei este uriașă. PHP stă la baza unor platforme extrem de populare precum WordPress, Drupal, Joomla sau Magento și este utilizat de aproximativ 75% dintre site-urile web.
„Toate serverele care folosesc versiuni PHP lansate în ultimii 20 de ani sunt vulnerabile”, a declarat Tiffany Farriss, director interimar al Drupal Association, care a avertizat că incidentul afectează „majoritatea internetului”.
Compania de intelligence cibernetică Censys estimează că aproximativ 1,5 milioane din cele 2,6 milioane de gazde analizate rulează versiuni PHP pentru care nu există încă o soluție complet implementată.
Potrivit Informaticienilor, una dintre probleme este că odată ce vulnerabilitatea și remedierea sa au devenit publice, hackerii pot folosi inclusiv instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a reproduce și exploata rapid problema.
Amazon a confirmat că a detectat deja tentative de exploatare a vulnerabilităților înainte de anunțul public, iar compania a avertizat că acestea sunt acum „exploatate pe scară largă” în mediul online.