Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 oct. 2026, 16:42

În contextul informațiilor apărute recent în spațiul public cu privire la activitatea Global Defense Logistic, considerăm necesar să prezentăm opiniei publice o perspectivă completă, fundamentată pe fapte verificabile și pe specificul real al unei industrii extrem de specializate, insuficient înțelese și adesea prezentate în mod simplificat.

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