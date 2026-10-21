Răsturnare de situație în cazul crimei de la Fălticeni! Unul dintre minorii arestați va fi eliberat, la cererea procurorilor

Schimbare importantă în ancheta privind moartea violentă a tânărului Dumitru Beniamin Bîgu, ucis în urma unei agresiuni produse la Fălticeni, la sfârșitul lunii septembrie. Unul dintre cei trei minori arestați inițial în acest dosar, Sabin Stegari, urmează să fie pus în libertate, după ce Tribunalul Suceava a admis solicitarea de revocare a măsurii preventive, formulată chiar de procurori. Adolescentul susține că nu a participat la agresiune, însă cercetările în cazul său continuă.
Unul dintre minorii acuzați în cazul crimei de la Fălticeni, pus în libertate
Dosarul omorului care a șocat comunitatea din Fălticeni înregistrează o evoluție neașteptată. Sabin Stegari, unul dintre cei trei minori cercetați inițial și arestați preventiv în acest caz, va fi eliberat fără să i se impună o altă măsură preventivă, după admiterea cererii depuse de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
Adolescentul este reprezentat de avocatul Ioan Bulboacă și a susținut încă de la începutul anchetei că nu ar fi avut nicio implicare în agresiunea care a dus la moartea lui Dumitru Beniamin Bîgu. Acesta a negat că l-ar fi lovit pe tânărul de 25 de ani, arată monitorulsv.ro.
Solicitarea de revocare a măsurii preventive a fost înaintată Tribunalului Suceava, iar instanța a admis-o printr-o soluție pronunțată la 20 octombrie.
Decizia poate fi contestată în termenul legal de 48 de ore, potrivit informațiilor prezentate în legătură cu dosarul. Punerea în libertate urmează să se realizeze în condițiile procedurale aplicabile.
Faptul că demersul a venit chiar din partea procurorilor reprezintă un element important al evoluției anchetei. Totuși, această decizie nu înseamnă automat că adolescentul a fost scos definitiv de sub acuzații sau că instanța a stabilit că nu a avut nicio implicare în evenimente.
Doi adolescenți rămân în arest preventiv
În dosarul privind moartea lui Dumitru Beniamin Bîgu, alți doi minori, în vârstă de 17 și 15 ani, se află în continuare în arest preventiv, conform informațiilor disponibile.
Anchetatorii trebuie să stabilească în ce măsură a participat fiecare dintre tinerii implicați la conflictul violent și cine a aplicat loviturile care au provocat decesul victimei.
Cercetările sunt complicate de faptul că în apropierea locului în care s-a produs agresiunea s-ar fi aflat mai mulți tineri. Unii ar fi participat la conflict, în timp ce alții ar fi fost doar martori ai incidentului sau ai momentelor în care victima a fost găsită în stare gravă.
Potrivit informațiilor din dosar, Sabin Stegari figurează cu mențiuni în evidențele de cazier și continuă să fie cercetat în cauză. Detaliile privind situația sa juridică trebuie raportate la stadiul actual al anchetei și la eventualele decizii ulterioare ale organelor judiciare.
Cum s-a produs bătaia în urma căreia a murit Dumitru Beniamin Bîgu
Tragedia s-a petrecut în noaptea de 26 spre 27 septembrie, în jurul orei 4:30, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict izbucnit spontan.
Potrivit informațiilor rezultate din cercetările polițiștilor, în altercație ar fi fost implicate două grupuri: mai mulți minori din Fălticeni și doi tineri de 25 și 27 de ani, din comuna Fântâna Mare.
Cei implicați ar fi consumat băuturi alcoolice într-un club din apropiere înainte de izbucnirea conflictului.
Anchetatorii au stabilit că un adolescent de 15 ani i-ar fi aplicat inițial o lovitură cu pumnul în zona feței tânărului de 27 de ani. Acesta era însoțit de Dumitru Beniamin Bîgu, în vârstă de 25 de ani, care avea să devină victima agresiunii mortale.
După ieșirea din local, cei doi tineri ar fi fost urmăriți de minorul de 15 ani și de alți tineri. Conflictul ar fi continuat, iar Bîgu ar fi fost lovit în repetate rânduri cu pumnii și picioarele, în special în zona capului.
Conform relatărilor despre incident, agresiunea ar fi continuat inclusiv după ce victima a căzut la pământ.
Victima era în stare critică atunci când martorii au cerut ajutor
Gravitatea situației ar fi fost observată de cei prezenți abia după ce tânărul de 25 de ani ajunsese într-o stare extrem de gravă.
Unul dintre martori ar fi strigat să fie chemată ambulanța, după ce a observat că victima își schimbase culoarea pielii. O altă persoană ar fi încercat să îi acorde primul ajutor și să îl resusciteze.
Din păcate, Dumitru Beniamin Bîgu nu a mai putut fi salvat.
Concluziile autopsiei au indicat că tânărul a suferit o hemoragie cerebrală care i-a provocat moartea. Medicii legiști au stabilit că decesul a fost violent, produs în urma agresiunii.
Anchetatorii încearcă să stabilească cine a participat efectiv la omor
Una dintre principalele direcții ale anchetei este stabilirea numărului de persoane care au lovit victima și a contribuției fiecăreia la producerea rezultatului fatal.
Faptul că mai mulți tineri s-ar fi aflat în zonă, fie în timpul altercației, fie în momentul în care Bîgu a fost găsit în stare critică, face necesară analizarea atentă a declarațiilor și a celorlalte probe strânse în dosar.
În această etapă, procurorii și polițiștii trebuie să clarifice rolul fiecărui participant și să stabilească dacă există probe care să susțină acuzațiile formulate împotriva fiecăruia.
Eliberarea unuia dintre minorii cercetați reprezintă o schimbare importantă în dosar, însă ancheta privind moartea lui Dumitru Beniamin Bîgu continuă.