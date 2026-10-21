Răsturnare de situație în cazul crimei de la Fălticeni! Unul dintre minorii arestați va fi eliberat, la cererea procurorilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 oct. 2026, 23:40

Schimbare importantă în ancheta privind moartea violentă a tânărului Dumitru Beniamin Bîgu, ucis în urma unei agresiuni produse la Fălticeni, la sfârșitul lunii septembrie. Unul dintre cei trei minori arestați inițial în acest dosar, Sabin Stegari, urmează să fie pus în libertate, după ce Tribunalul Suceava a admis solicitarea de revocare a măsurii preventive, formulată chiar de procurori. Adolescentul susține că nu a participat la agresiune, însă cercetările în cazul său continuă.

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