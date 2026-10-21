Rogobete cere audit la CNAS și suplimentarea bugetului Sănătății. Necesarul ajunge la 94 de miliarde de lei

Publicat 21 oct. 2026, 12:21 Actualizat 21 oct. 2026, 12:30

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că va solicita un audit pentru fiecare program derulat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în contextul presiunilor financiare asupra sistemului medical. Potrivit datelor prezentate de ministru, bugetul aprobat pentru Sănătate este de aproximativ 82 de miliarde de lei, în timp ce necesarul estimat ajunge la 94 de miliarde de lei. Diferența de aproximativ 11 miliarde de lei ar trebui acoperită prin suplimentări bugetare, o componentă importantă fiind reprezentată de cheltuielile cu concediile medicale care nu au fost decontate.

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