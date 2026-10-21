Rogobete cere audit la CNAS și suplimentarea bugetului Sănătății. Necesarul ajunge la 94 de miliarde de lei

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că va solicita un audit pentru fiecare program derulat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în contextul presiunilor financiare asupra sistemului medical. Potrivit datelor prezentate de ministru, bugetul aprobat pentru Sănătate este de aproximativ 82 de miliarde de lei, în timp ce necesarul estimat ajunge la 94 de miliarde de lei. Diferența de aproximativ 11 miliarde de lei ar trebui acoperită prin suplimentări bugetare, o componentă importantă fiind reprezentată de cheltuielile cu concediile medicale care nu au fost decontate.
Rogobete a atras atenția și asupra problemelor de finanțare a serviciilor medicale esențiale. Unitățile de primiri urgențe ar avea nevoie de 391 de milioane de lei, în timp ce programele prioritare pentru pacienții aflați în stare gravă, inclusiv cei care necesită terapie intensivă, tratament pentru infarct sau accident vascular cerebral și îngrijire neonatală, necesită alte 156 de milioane de lei. Pentru serviciile esențiale, necesarul indicat de ministru este de 753 de milioane de lei.
Potrivit acestuia, creșterea prețurilor la combustibili și energie a majorat costurile suportate de sistemul sanitar pentru medicamente și materiale medicale, amplificând presiunea asupra bugetelor spitalelor. Ministrul a mai susținut că CNAS nu a efectuat toate plățile către spitale, situație care poate afecta funcționarea unităților medicale și capacitatea acestora de a-și achita obligațiile. În acest context, auditul anunțat ar urma să clarifice modul în care sunt utilizate fondurile și necesarul real de finanțare pentru fiecare program.
Alexandru Rogobete a subliniat că reforma sistemului sanitar nu trebuie confundată cu reducerea cheltuielilor, ci trebuie să urmărească îmbunătățirea serviciilor medicale și utilizarea eficientă a fondurilor. Ministrul a anunțat că, începând din acest weekend, va face vizite în spitale pentru a evalua direct problemele din teren și nevoile unităților medicale.
Legea salarizării, în discuție cu sindicatele: „Personalul medical nu cere dublarea salariilor”
Ministrul a declarat că a purtat discuții ample cu sindicatele pe tema noii legi a salarizării, după ce variantele analizate ar fi putut aduce reduceri de până la 1.000 de euro pe lună pentru anumite categorii de personal medical. Printre cei afectați s-ar fi numărat medicii primari, medicii ATI și asistenții medicali. Potrivit ministrului, o asemenea măsură ar fi riscat să provoace cel mai mare exod al personalului din sistemul sanitar. Acesta a anunțat că ar putea avea o nouă întâlnire cu reprezentanții sindicatelor săptămâna viitoare și a subliniat că personalul medical nu cere dublarea salariilor.