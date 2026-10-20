Preot român, arestat în Grecia în drum spre Muntele Athos. De ce era căutat de autoritățile din România

Un român în vârstă de 44 de ani, îmbrăcat în haine clericale, a fost arestat de polițiștii greci în localitatea Ouranoupoli, în timp ce se îndrepta, potrivit informațiilor disponibile, spre Muntele Athos. Pe numele său fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile din România, în urma unor condamnări pentru infracțiuni rutiere.
Bărbatul a fost prins sâmbătă, iar luni a ajuns în fața unui procuror din Salonic. Deși a rămas în custodia autorităților elene, acestea au solicitat informații suplimentare despre faptele pentru care a fost condamnat, înainte de a decide pașii următori în procedura judiciară.
Românul era căutat în baza unui mandat european de arestare
Potrivit agenției elene de presă ANA, citată de Agerpres, cetățeanul român a fost identificat în orașul Ouranoupoli, o localitate de pe coasta Greciei, cunoscută drept unul dintre punctele de acces către comunitatea monastică de la Muntele Athos.
Polițiștii au intervenit după ce au constatat că pe numele acestuia exista un mandat european de arestare emis de România. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, purta haine clericale în momentul reținerii.
Documentele transmise de autoritățile române arată că acesta fusese condamnat la o pedeapsă de un an, cinci luni și 20 de zile de închisoare pentru infracțiuni rutiere.
Pentru ce fusese condamnat în România
Potrivit informațiilor prezentate de presa elenă, românul fusese cercetat după ce ar fi condus fără permis în două situații distincte.
Primul incident ar fi avut loc în Constanța, în anul 2023, iar un alt caz ar fi fost înregistrat în Vaslui, în 2025. În urma procedurilor judiciare din România, bărbatul a primit o pedeapsă privativă de libertate, iar ulterior a fost dat în urmărire prin intermediul unui mandat european de arestare.
Acest instrument juridic permite autorităților din statele membre ale Uniunii Europene să solicite arestarea și predarea unei persoane căutate pentru a executa o pedeapsă sau pentru a fi judecată.
Autoritățile din Grecia au cerut lămuriri în dosar
După reținerea de sâmbătă, bărbatul a fost prezentat luni unui procuror din Salonic. Deși acesta a rămas în stare de reținere, autoritățile elene au cerut clarificări referitoare la faptele pentru care a fost condamnat în România.
Informațiile suplimentare sunt necesare pentru stabilirea procedurii care va fi urmată în continuare, inclusiv pentru a decide dacă dosarul va fi înaintat camerei de apel competente.
Deocamdată, nu au fost prezentate public alte detalii despre identitatea bărbatului sau despre circumstanțele exacte în care acesta a ajuns în Grecia.
Cazul urmează să fie analizat de autoritățile judiciare elene, care vor stabili pașii următori în procedura declanșată de mandatul european de arestare emis de România.