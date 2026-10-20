Preot român, arestat în Grecia în drum spre Muntele Athos. De ce era căutat de autoritățile din România

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 oct. 2026, 22:05

Un român în vârstă de 44 de ani, îmbrăcat în haine clericale, a fost arestat de polițiștii greci în localitatea Ouranoupoli, în timp ce se îndrepta, potrivit informațiilor disponibile, spre Muntele Athos. Pe numele său fusese emis un mandat european de arestare de către autoritățile din România, în urma unor condamnări pentru infracțiuni rutiere.

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