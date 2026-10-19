Preot mort în timpul slujbei, după ce o cruce masivă a căzut peste el. Incidentul a fost transmis în direct

Momente dramatice au avut loc într-o biserică din Guayaquil, Ecuador, unde un preot a murit după ce o cruce de mari dimensiuni, montată pe perete, s-a desprins și l-a lovit în cap în timpul unei slujbe religioase. Întreaga scenă a fost surprinsă de transmisiunea live de pe Facebook, iar imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional!
Preotul Patricio Sanchez Molinari a murit în timpul liturghiei
Victima a fost identificată drept Patricio Sanchez Molinari, un preot care oficia o liturghie într-o biserică din Guayaquil, cel mai populat oraș din Ecuador. Potrivit informațiilor relatate de agenția EFE, citată de Agerpres, tragedia s-a produs sâmbătă seara, în timp ce ceremonia religioasă era transmisă online.
Preotul se afla în fața altarului și continua slujba când o cruce mare din lemn, pe care era reprezentat Iisus răstignit, s-a desprins de pe perete. Obiectul a căzut peste el, lovindu-l puternic în zona capului.
Incidentul s-a petrecut în fața credincioșilor prezenți la liturghie, care au asistat la momentele dramatice.
Credincioșii au cerut ajutorul unei ambulanțe
Imediat după accident, mai multe femei care participau la slujbă au încercat să îi acorde ajutor preotului. În înregistrarea transmisă pe Facebook se aud persoane care solicită chemarea unei ambulanțe.
Cu toate acestea, intervenția celor aflați în biserică nu a putut împiedica deznodământul tragic. Decesul lui Patricio Sanchez Molinari a fost confirmat ulterior de cardinalul ecuadorian Luis Gerardo Cabrera, arhiepiscopul de Guayaquil, printr-un comunicat oficial.
Imaginile incidentului au devenit virale duminică, la o zi după producerea tragediei, fiind distribuite pe numeroase platforme de socializare.
Comunitatea catolică din Ecuador, în doliu
Moartea preotului a provocat reacții de tristețe în comunitatea religioasă locală. Mai multe biserici și instituții de învățământ catolice au transmis mesaje de condoleanțe familiei, apropiaților și celor care l-au cunoscut.
Patricio Sanchez Molinari făcea parte din Congregația Preasfântului Răscumpărător, cunoscută și sub numele de redemptoriști. Comunitatea misionară a fost fondată în anul 1732 și desfășoară activități religioase și pastorale.
Preotul conducea biserica „Nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, dedicată Maicii Domnului a Perpetuului Ajutor, situată în partea central-sudică a orașului Guayaquil.
Faptul că slujba era transmisă în direct pe Facebook a făcut ca momentul să fie înregistrat și ulterior distribuit pe internet. Înregistrarea surprinde căderea crucii și reacțiile celor prezenți, care au încercat să intervină imediat după accident.