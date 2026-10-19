Preot mort în timpul slujbei, după ce o cruce masivă a căzut peste el. Incidentul a fost transmis în direct

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 oct. 2026, 17:35

Momente dramatice au avut loc într-o biserică din Guayaquil, Ecuador, unde un preot a murit după ce o cruce de mari dimensiuni, montată pe perete, s-a desprins și l-a lovit în cap în timpul unei slujbe religioase. Întreaga scenă a fost surprinsă de transmisiunea live de pe Facebook, iar imaginile s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare. Informații și imagini cu un puternic impact emoțional!

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