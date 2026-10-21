Percheziții de amploare în București și Ialomița, într-un dosar de evaziune fiscală. 11 persoane, chemate la audieri

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 21 oct. 2026, 12:30

Polițiștii din Ialomița au efectuat, miercuri dimineață, 29 de percheziții domiciliare în București și județul Ialomița, într-un dosar penal de evaziune fiscală. Cinci dintre descinderi au avut loc în Capitală, iar celelalte 24, în județul Ialomița. În acest caz, au fost emise și 11 mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ialomița pentru audieri.

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