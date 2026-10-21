Percheziții de amploare în București și Ialomița, într-un dosar de evaziune fiscală. 11 persoane, chemate la audieri

Polițiștii din Ialomița au efectuat, miercuri dimineață, 29 de percheziții domiciliare în București și județul Ialomița, într-un dosar penal de evaziune fiscală. Cinci dintre descinderi au avut loc în Capitală, iar celelalte 24, în județul Ialomița. În acest caz, au fost emise și 11 mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ialomița pentru audieri.
Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Ialomița, acțiunea a avut loc miercuri, 21 octombrie, și a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice.
Perchezițiile au vizat atât locuințele unor persoane fizice, cât și sediile unor societăți comerciale din București și județul Ialomița.
29 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală
Dintre cele 29 de mandate de percheziție domiciliară puse în executare, cinci au vizat adrese din municipiul București, iar 24 au fost executate în județul Ialomița.
Cercetările sunt desfășurate într-un dosar penal în care se fac verificări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Activitățile au loc sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.
11 persoane, duse la audieri la IPJ Ialomița
În cadrul anchetei au fost emise 11 mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița pentru audieri.
Până la ora transmiterii acestei știri, informațiile comunicate de polițiști nu includ detalii privind valoarea presupusului prejudiciu sau numărul exact al persoanelor cercetate în dosar.