Doliu în televiziunea românească! Jurnalistul Daniel Oprea a murit la 52 de ani

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 oct. 2026, 17:44

Lumea televiziunii și comunitatea sportivă din România sunt în doliu după moartea lui Daniel Oprea, realizatorul și prezentatorul emisiunii „Generația Fit”, difuzată de TVR 2. Acesta s-a stins din viață la doar 52 de ani, lăsând în urmă colegi și colaboratori profund îndurerați. Dispariția sa a fost anunțată de Federația Română de Culturism și Fitness, organizație alături de care a contribuit la pregătirea sportivilor de performanță.

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