Doliu în muzică! Freddie Jackson a murit la câteva zile după ce și-a sărbătorit ziua de naștere

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 09:36

Doliu în lumea muzicii R&B. Freddie Jackson, unul dintre artiștii emblematici ai genului, a murit la vârsta de 70 de ani. Cântărețul s-a stins din viață în noaptea de 5 octombrie, la doar câteva zile după ce își aniversase ziua de naștere.

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