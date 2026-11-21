Bulgaria va trimite, începând din 2027, echipe mobile ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă pentru a identifica persoanele fără un loc de muncă și a le încuraja să se angajeze, a anunțat ministrul Muncii și Politicii Sociale, Natalia Efremova, potrivit publicației Novinite.
Vizite la domiciliu pentru identificarea persoanelor care nu lucrează
Echipele vor încerca să stabilească motivele pentru care anumite persoane nu sunt angajate și nici nu își caută un loc de muncă. Acestea le vor informa despre oportunitățile de formare profesională și despre posibilitățile de angajare.
Pentru identificarea persoanelor vizate, Guvernul bulgar pregătește un registru electronic specializat, care va centraliza informații provenite de la mai multe instituții, inclusiv din sistemul de învățământ și din baza de date a evidenței populației.
După identificarea adreselor, echipe interinstituționale vor merge la domiciliul acestora pentru a discuta despre motivele care le țin departe de piața muncii.
Persoanele care doresc să se angajeze vor putea beneficia de cursuri gratuite pentru obținerea unei calificări profesionale inițiale sau pentru dobândirea unor competențe noi prin recalificare. De asemenea, vor primi sprijin pentru a lua legătura cu potențiali angajatori. Participanții la anumite programe de formare vor putea beneficia și de burse.
Peste un milion de bulgari nu au un loc de muncă
Registrul ar urma să devină operațional în 2027. În paralel, Ministerul Muncii pregătește mai multe servicii digitale, printre care ”un birou virtual de ocupare a forței de muncă” și un instrument de orientare profesională, denumit ”busola carierei”.
Potrivit Institutului Național de Statistică din Bulgaria, în trimestrul al treilea din 2026, țara, cu o populație de aproximativ 6,7 milioane de locuitori, avea 1,06 milioane de persoane inactive economic, cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani. Acestea reprezentau 26,9% din totalul populației din această categorie de vârstă.
Dintre persoanele inactive economic, 42,4% nu participau la piața muncii deoarece erau studenți sau urmau cursuri de formare profesională. Alte 16.900 de persoane erau considerate ”persoane descurajate”, adică își doreau să lucreze, dar nu căutau activ un loc de muncă.