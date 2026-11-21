Publicat 21 nov. 2026, 18:08 Sursă Realitatea PLUS

Bulgaria va trimite, începând din 2027, echipe mobile ale agențiilor pentru ocuparea forței de muncă pentru a identifica persoanele fără un loc de muncă și a le încuraja să se angajeze, a anunțat ministrul Muncii și Politicii Sociale, Natalia Efremova, potrivit publicației Novinite.

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