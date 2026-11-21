Vladimir Putin a lansat un apel direct către soldații ucraineni, îndemnându-i să renunțe la lupta împotriva armatei ruse și să treacă de partea Moscovei. Președintele Rusiei a susținut că militarii ucraineni ar trebui să aleagă ceea ce el numește „partea corectă a istoriei”, invocând trecutul comun al celor două popoare. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat regizorului Emir Kusturica și publicat vineri, 20 noiembrie, pe site-ul Kremlinului.
Liderul rus a vorbit despre viitorul relațiilor dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care războiul declanșat de Moscova în februarie 2022 continuă. Putin a susținut că cele două popoare ar trebui să își unească eforturile pentru atingerea unor obiective comune, în ciuda confruntărilor militare și a distrugerilor provocate de conflict.
Putin, apel către soldații ucraineni: „Veniți de partea noastră”
În interviul acordat lui Emir Kusturica, Vladimir Putin s-a adresat direct cetățenilor ucraineni și militarilor care luptă împotriva armatei ruse. Președintele Rusiei a susținut că viitorul copiilor și dezvoltarea celor două țări ar trebui să fie mai importante decât actuala confruntare militară.
Liderul de la Kremlin a mers mai departe și a adresat un mesaj explicit membrilor Forțelor Armate ale Ucrainei. Acesta a afirmat că nu dorește să le ceară militarilor să se predea, deoarece consideră că o asemenea formulare ar fi umilitoare.
Putin și-a continuat apelul, îndemnându-i pe ucraineni să aleagă ceea ce el a descris drept partea comună și corectă a istoriei.
Putin acuză Occidentul că urmărește slăbirea și dezmembrarea Rusiei
În același interviu, Vladimir Putin a reluat acuzațiile la adresa statelor occidentale, susținând că acestea ar încerca să împiedice consolidarea puterii Rusiei. Președintele rus a afirmat că, de-a lungul istoriei, ori de câte ori Rusia a devenit mai puternică, au apărut forțe care au încercat să o divizeze și să îi reducă influența. Potrivit liderului de la Kremlin, aceeași strategie ar fi aplicată și în prezent, conform Censor.net.
Liderul de la Kremlin vorbește despre unificarea rușilor și ucrainenilor
Vladimir Putin a susținut că Rusia și Ucraina ar trebui să tindă spre o formă de unificare, dar a precizat că nu se referă neapărat la reunirea lor într-un singur stat.
Președintele rus a reluat și teza potrivit căreia Ucraina ar fi intrat într-un declin economic și demografic după destrămarea Uniunii Sovietice. Acesta a pus declinul pe seama liderilor pe care îi numește „naționaliști”, susținând că independența Ucrainei ar fi dus la pierderea unor industrii importante, inclusiv construcția de nave, avioane și rachete.
Putin a afirmat că populația Ucrainei ar fi scăzut de la peste 50 de milioane de locuitori în perioada sovietică la aproximativ 20 de milioane în prezent, cifre pe care le-a invocat pentru a-și susține argumentele privind necesitatea apropierii dintre cele două țări.