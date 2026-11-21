Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 10:25

Vladimir Putin a lansat un apel direct către soldații ucraineni, îndemnându-i să renunțe la lupta împotriva armatei ruse și să treacă de partea Moscovei. Președintele Rusiei a susținut că militarii ucraineni ar trebui să aleagă ceea ce el numește „partea corectă a istoriei”, invocând trecutul comun al celor două popoare. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat regizorului Emir Kusturica și publicat vineri, 20 noiembrie, pe site-ul Kremlinului.

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