Veneția a majorat de la 5 la 9,50 euro taxa turistică maximă pentru înnoptările în unitățile de cazare de lux. Decizia a fost aprobată de administrația locală.
Taxa turistică din Veneția crește la 9,50 euro pentru cazările de lux
Turiștii care aleg să se cazeze în unitățile de lux din Veneția ar putea plăti mai mult pentru fiecare noapte petrecută în oraș. Administrația locală a aprobat vineri, 20 noiembrie, creșterea taxei turistice maxime de la 5 la 9,50 euro, aliniind astfel tariful la nivelul permis de legislația italiană și aplicat deja în alte mari destinații turistice, scrie presa italiană.
Hotărârea a fost adoptată de comitetul executiv al municipalității, la propunerea lui Michele Zuin, responsabilul pentru taxele locale. Noul plafon se referă la taxa de sejur percepută pentru înnoptările în unitățile de cazare din categoria superioară. Prin urmare, nu toate persoanele care se cazează în Veneția vor achita automat 9,50 euro pe noapte.
Legea permite o taxă de până la 10 euro pentru fiecare noapte de cazare
Majorarea are la bază Legea 197/2022, care acordă posibilitatea aplicării unor tarife de până la 10 euro pentru o noapte de cazare anumitor municipalități. Prevederea vizează capitalele de provincie în care numărul înnoptărilor turistice este de cel puțin 20 de ori mai mare decât cel al rezidenților.
Raportul este calculat pe baza datelor Institutului Național de Statistică din Italia (ISTAT), luându-se în considerare media ultimilor trei ani. Veneția îndeplinește criteriile prevăzute de lege, însă până acum administrația orașului păstrase taxa maximă la 5 euro, deși alte mari destinații turistice italiene își ajustaseră deja tarifele.
Ce spune administrația orașului despre majorarea taxei
Michele Zuin a explicat că decizia urmărește alinierea Veneției la cadrul legal și la practica altor orașe turistice importante. Oficialul a susținut că veniturile obținute din taxa de sejur sunt necesare pentru finanțarea serviciilor de care depind atât vizitatorii, cât și locuitorii.
„Prin această măsură, ne aliniem la ceea ce permite legea și la ceea ce este deja pus în practică în alte mari orașe turistice”, a declarat Michele Zuin.
Responsabilul pentru taxele locale a justificat majorarea și prin cheltuielile pe care le presupune administrarea unui oraș vizitat anual de milioane de persoane.
„Este o decizie bazată pe echitate și responsabilitate: veniturile generate din taxa turistică sunt esențiale pentru susținerea serviciilor publice, amenajărilor urbane, lucrărilor de întreținere și calității vieții într-un oraș care găzduiește milioane de vizitatori în fiecare an”.
Acesta a mai precizat că ajustarea va permite municipalității să dispună de resurse proporționale cu amploarea turismului și cu nevoile orașului și ale locuitorilor săi.
Taxa de cazare nu trebuie confundată cu tariful de acces pentru vizitatorii de o zi
Tot vineri, administrația Veneției a decis ca sistemul de taxare a vizitatorilor de o zi să continue și în 2027, fără majorarea tarifelor. Contribuția de acces va fi aplicată în 72 de zile, în perioada 26 martie – 15 august, între orele 8:30 și 16:30.
Pentru această taxă, vizitatorii vor plăti în continuare 5 euro dacă își fac rezervarea și achită contribuția cu cel puțin zece zile înainte de sosire. Cei care rezervă mai târziu vor achita 10 euro. Această contribuție este diferită de taxa turistică pentru înnoptări, majorată acum la maximum 9,50 euro pentru unitățile de cazare de lux.