Publicat 20 nov. 2026, 15:02 Actualizat 20 nov. 2026, 15:04

Franța solicită convocarea Consiliului de Securitate al ONU, după atacul masiv cu rachete lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, 19 spre 20 noiembrie. Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a condamnat loviturile asupra capitalei ucrainene, soldate cu victime civile, și a denunțat inclusiv avarierea ambasadelor Austriei și Olandei. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a lansat aproximativ 110 rachete, calificând atacul drept unul dintre cele mai ample de până acum.

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