Franța solicită convocarea Consiliului de Securitate al ONU, după atacul masiv cu rachete lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri, 19 spre 20 noiembrie. Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a condamnat loviturile asupra capitalei ucrainene, soldate cu victime civile, și a denunțat inclusiv avarierea ambasadelor Austriei și Olandei. La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a lansat aproximativ 110 rachete, calificând atacul drept unul dintre cele mai ample de până acum.
Anunțul privind solicitarea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU a fost făcut vineri, 20 noiembrie, de ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, printr-un mesaj publicat pe platforma X, relatează agenția AFP.
În mesajul transmis, șeful diplomației franceze a condamnat ferm atacurile rusești asupra capitalei ucrainene, subliniind că bombardamentele au provocat victime în rândul populației civile și au afectat reprezentanțele diplomatice ale Austriei și Olandei.
Oficialul francez a anunțat că Parisul a cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU și a avertizat că Rusia va trebui să răspundă pentru acțiunile sale.
Liderul de la Kiev a descris atacul drept unul dintre cele mai masive de la începutul invaziei rusești, acuzând Moscova că încearcă să compenseze eșecurile de pe plan militar și diplomatic prin intensificarea bombardamentelor.
Atacul a vizat în special capitala Kiev, unde au fost raportate victime civile și pagube materiale. De asemenea, potrivit autorităților franceze, clădirile ambasadelor Austriei și Olandei au fost afectate.
În reacția sa la atacul rusesc, Volodimir Zelenski a făcut referire și la summitul tripartit desfășurat joi în China, la care au participat președintele rus Vladimir Putin, liderul chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump.
Președintele ucrainean a apreciat că încercarea lui Vladimir Putin de a „redesena lumea” alături de cei doi lideri a fost un eșec. Declarația vine în contextul escaladării atacurilor rusești asupra Ucrainei și al tensiunilor diplomatice generate de ofensiva Moscovei..