O greșeală aparent banală a scos la iveală una dintre cele mai secrete structuri de spionaj ale Rusiei, creată pentru răpiri, asasinate și operațiuni de sabotaj în afara granițelor. O rețea care număra aproximativ 500 de ofițeri și care folosea metode avansate de protejare a comunicațiilor a ajuns în atenția FBI din cauza Google Translate. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, prezintă cum au reușit anchetatorii americani să descopere planurile agenților ruși și recompensele de milioane de dolari oferite pentru eliminarea unor opozanți ai Moscovei.
Structura, cunoscută sub numele de Centrul 795, a fost înființată la sfârșitul anului 2022, la ordinul Statului Major rus. Potrivit unei investigații publicate de The Insider și Der Spiegel în martie 2026, unitatea a fost concepută pentru a desfășura operațiuni clandestine în străinătate, fără să poată fi identificată cu ușurință. Membrii săi utilizau identități false, aplicații de comunicare criptată și proceduri stricte de securitate. Cu toate acestea, două persoane implicate într-o presupusă operațiune de asasinat au făcut o greșeală care le-a permis agenților FBI să le urmărească discuțiile.
Ana Maria Păcuraru: Cum a descoperit FBI planurile unei unități secrete a Rusiei
Potrivit informațiilor prezentate de Ana Maria Păcuraru, vulnerabilitatea rețelei a apărut dintr-o problemă de comunicare între un ofițer rus și un colaborator al său, stabilit în Statele Unite. Denis Alimov, membru al Centrului 795, vorbea rusă, în timp ce Darko Durovic, recrutat pentru operațiuni pe teren, vorbea sârbă. Pentru că nu cunoșteau suficient limba celuilalt, cei doi au început să folosească Google Translate pentru a-și traduce mesajele.
Deși comunicau prin aplicații criptate, traducerile realizate prin serviciul Google au lăsat în urmă înregistrări care puteau fi accesate legal de autoritățile americane. FBI a obținut un mandat judecătoresc și a putut consulta istoricul traducerilor, descoperind astfel informații despre presupusele operațiuni pregătite de cei doi.
Anchetatorii au aflat unde se aflau persoanele vizate, ce arme erau luate în calcul și ce deplasări urmau să facă agenții în Europa. Mesajele au oferit indicii importante despre modul în care funcționa rețeaua și despre persoanele implicate în planurile de răpire și asasinat.
Recompense de 1,5 milioane de dolari pentru capturarea sau uciderea unor disidenți ceceni
Țintele operațiunii erau doi opozanți ceceni ai Moscovei, stabiliți în străinătate. Potrivit documentelor judiciare americane, Denis Alimov ar fi coordonat un plan prin care cei doi urmau să fie răpiți sau uciși, iar pentru fiecare persoană capturată sau eliminată fusese promisă o recompensă de 1,5 milioane de dolari. Ancheta a stabilit că Alimov s-a întâlnit cu Durovic la Moscova, în octombrie 2024, și i-ar fi oferit aproximativ 60.000 de dolari pentru finanțarea operațiunii. Ulterior, cei doi ar fi continuat să discute despre localizarea țintelor, obținerea armelor și recrutarea altor persoane care să participe la misiune.
Planurile vizau mai multe țări europene, iar unul dintre suspecți a făcut deplasări pentru a identifica persoanele urmărite. În mesajele interceptate au apărut inclusiv informații despre adrese, numere de telefon și locurile în care s-ar fi putut afla disidenții.
Centrul 795, o structură cu 500 de ofițeri și finanțare din industria rusă de armament
Investigația a scos la iveală și organizarea Centrului 795, o structură care ar fi fost creată pentru a înlocui o parte dintre capacitățile unei unități de asasinate a serviciului rus de informații militare GRU, compromisă în urma mai multor operațiuni desfășurate în Europa. Centrul avea aproximativ 500 de ofițeri, proveniți din structuri militare și servicii de informații rusești. Activitatea acestora era organizată în departamente specializate în supraveghere, operațiuni armate și sprijin logistic.
Potrivit investigației, unitatea beneficia de sprijin financiar din partea miliardarului rus Andrei Bokarev, cu interese în industria de armament, iar activitățile sale erau camuflate prin legături cu grupul Kalashnikov. Structura era subordonată direct conducerii Statului Major rus. Descoperirea vine în contextul în care operațiunile de spionaj și sabotaj atribuite Rusiei în Europa au atras tot mai mult atenția serviciilor de informații occidentale.
Ofițerul rus, arestat pe un aeroport din Columbia. Riscă închisoarea pe viață
Denis Alimov a fost arestat pe 24 februarie 2026, pe aeroportul internațional El Dorado din Bogotá, Columbia, în baza unei alerte Interpol emise la solicitarea autorităților americane. Acesta este acuzat de implicare într-un complot pentru răpirea sau uciderea celor doi disidenți, precum și de infracțiuni legate de finanțarea terorismului. Colaboratorul său, Darko Durovic, fusese arestat anterior, în martie 2025, după ce FBI îi urmărea de mai mult timp activitatea.
Procurorii americani au anunțat că vor solicita extrădarea lui Alimov în Statele Unite, unde acesta riscă o pedeapsă maximă cu închisoarea pe viață, dacă va fi găsit vinovat. Cercetările au permis identificarea unor membri importanți ai Centrului 795, a legăturilor acestuia cu industria rusă de armament și a metodelor folosite pentru organizarea operațiunilor clandestine în străinătate.