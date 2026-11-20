Publicat 20 nov. 2026, 10:28 Actualizat 20 nov. 2026, 10:29

Directorul pentru securitate cibernetică al Casei Albe, Sean Cairncross, a fost demis din funcție, în urma unei decizii susținute de președintele american Donald Trump, au transmis joi surse apropiate administrației de la Washington.

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