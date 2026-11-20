Directorul pentru securitate cibernetică al Casei Albe, Sean Cairncross, a fost demis din funcție, în urma unei decizii susținute de președintele american Donald Trump, au transmis joi surse apropiate administrației de la Washington.
Kirsten Davies va prelua interimar conducerea securității cibernetice a Casei Albe
Conform aceleiași surse, Donald Trump a sprijinit pe deplin îndepărtarea lui Cairncross, considerat că nu deține competențele necesare pentru ocuparea acestei funcții.
Până la numirea unui înlocuitor permanent, atribuțiile directorului pentru securitate cibernetică vor fi preluate interimar de Kirsten Davies, actualul director al departamentului de sisteme informatice (Chief Information Officer) din cadrul Secretariatului Apărării.
Sean Cairncross a coordonat, printre altele, discuțiile administrației americane privind reglementarea modelelor de inteligență artificială (AI), într-un context în care tehnologiile devin tot mai performante, iar riscurile de securitate asociate acestora sunt tot mai importante.
Schimbări în echipa de securitate a administrației Trump
Schimbarea de la conducerea securității cibernetice este prezentată drept o măsură de consolidare a echipei responsabile de protejarea infrastructurii digitale a Statelor Unite.
Reorganizarea are loc într-un moment sensibil, după ce în ultimele zile au fost raportate mai multe incidente tehnice pe teritoriul american.
Kirsten Davies va colabora cu directorul național al serviciilor de informații, Jay Clayton, și cu consilierul pentru securitate națională, Marco Rubio, în cadrul eforturilor administrației Trump de întărire a securității cibernetice.
Într-un mesaj publicat joi pe platforma X, Marco Rubio a transmis că este încântat să colaboreze cu Kirsten Davies pentru consolidarea securității cibernetice a Statelor Unite.