Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 nov. 2026, 22:45

O procedură estetică efectuată într-o locuință privată s-a încheiat cu o tragedie. Alice Webb, o femeie în vârstă de 33 de ani și mamă a cinci copii, a murit după ce a suferit complicații grave în timpul unei intervenții de mărire a feselor cu acid hialuronic. Cazul a ajuns în atenția autorităților, iar ancheta a scos la iveală detalii îngrijorătoare despre condițiile în care a fost realizată procedura.

Distribuie articolul