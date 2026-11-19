O procedură estetică efectuată într-o locuință privată s-a încheiat cu o tragedie. Alice Webb, o femeie în vârstă de 33 de ani și mamă a cinci copii, a murit după ce a suferit complicații grave în timpul unei intervenții de mărire a feselor cu acid hialuronic. Cazul a ajuns în atenția autorităților, iar ancheta a scos la iveală detalii îngrijorătoare despre condițiile în care a fost realizată procedura.
Alice Webb a început să se simtă rău în timpul intervenției
Femeia se prezentase la o proprietate privată pentru o procedură de augmentare a feselor. Intervenția presupunea injectarea unei cantități mari de acid hialuronic, însă, în timpul acesteia, starea lui Alice s-a deteriorat rapid.
Potrivit informațiilor prezentate în cadrul audierilor și relatate de presa britanică, procedura era efectuată de Jordan Parke, în vârstă de 34 de ani. Acesta le-ar fi spus paramedicilor că el și femeia exersaseră tehnica injectării unul pe celălalt, după ce participaseră la un curs cu o zi înainte.
La scurt timp după începerea intervenției, Alice a acuzat o stare gravă de rău și și-a pierdut cunoștința. Persoanele aflate la fața locului au solicitat ajutor medical de urgență.
Detalii alarmante descoperite de paramedici la fața locului
Echipajele de salvare care au ajuns la proprietatea respectivă au relatat că persoanele prezente păreau să nu realizeze cât de gravă era situația.
Mai mult, acestea nu puteau oferi nici informații de bază despre pacientă, inclusiv data nașterii. Potrivit relatărilor din timpul audierilor, cei aflați acolo au spus că puteau lua legătura cu familia femeii prin intermediul rețelelor de socializare.
Alice a fost transportată de urgență la Gloucestershire Royal Hospital, unde medicii au încercat să îi salveze viața. În ciuda intervențiilor medicale, femeia a murit în dimineața următoare.
Ce au descoperit medicii despre cauza morții
Raportul medicului legist a stabilit că decesul a fost provocat de embolizarea cu acid hialuronic. Mai exact, substanța injectată a pătruns în sistemul circulator, provocând complicații care au dus la moartea pacientei.
Cazul a readus în atenție riscurile procedurilor estetice efectuate în spații neautorizate și de persoane fără pregătirea medicală necesară. Intervențiile injectabile pot avea consecințe extrem de grave atunci când nu sunt realizate în condiții corespunzătoare și de personal calificat.
În timpul audierilor a mai fost menționat că Jordan Parke, persoana care efectuase procedura, a murit între timp.
Moartea lui Alice Webb, la numai 33 de ani, a lăsat în urmă cinci copii și a transformat o intervenție estetică într-un caz tragic, cu numeroase întrebări privind siguranța și responsabilitatea celor care realizează astfel de proceduri.