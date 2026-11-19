Publicat 19 nov. 2026, 14:24 Actualizat 19 nov. 2026, 14:31

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că Rusia susține compromisul sugerat de americani și a întrebat dacă Ucraina și „sponsorii europeni” sunt de acord cu el. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea de la Shenzhen, iar liderul de la Kremlin a susținut că Kievul nu vrea oprirea ostilităților pentru că ar trebui să organizeze alegeri.

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