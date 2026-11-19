Putin, mesaj dur pentru Ucraina și Europa, după discuțiile cu Trump și Xi: „Mai bine să accepte compromisurile propuse”
Vladimir Putin (Profimedia)
Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat că Rusia susține compromisul sugerat de americani și a întrebat dacă Ucraina și „sponsorii europeni” sunt de acord cu el. Declarațiile au fost făcute după întâlnirea de la Shenzhen, iar liderul de la Kremlin a susținut că Kievul nu vrea oprirea ostilităților pentru că ar trebui să organizeze alegeri.
Putin: Rusia susține compromisul sugerat de americani
Vladimir Putin a afirmat că discuțiile pe marginea acestui subiect vor continua, precizând că există un compromis și că Rusia și-a dat acordul pentru el.
Bineînțeles că există posibilitatea unui compromis. Acesta a fost propus inclusiv de partea americană, iar noi am fost de acord cu propunerea. Susținem acest compromis. Întrebarea este dacă și celelalte părți implicate în conflict, Ucraina și susținătorii săi europeni, sunt de acord cu el.
Noi suntem pregătiți să oprim ostilitățile în baza acestor înțelegeri. Ceea ce vedem în prezent este însă că partea ucraineană nu pare dispusă să accepte această soluție. Poate că lucrurile se vor schimba și vor înțelege că este mai bine să accepte compromisul acum decât să fie puse, mai devreme sau mai târziu, în fața unei realități pe care nu o vor mai putea evita.
Scenariul Moscovei: Kievul nu oprește războiul pentru a nu organiza alegeri
Cred că autoritățile de la Kiev nu își doresc încheierea ostilităților și pentru că, în acel moment, ar trebui să organizeze alegeri. Iar pentru actuala conducere va fi mult mai dificil să își păstreze puterea. Regimul de la Kiev riscă să piardă sprijinul cetățenilor ucraineni, inclusiv în contextul acuzațiilor privind deturnarea ajutorului financiar oferit de europeni. Acest sprijin s-ar putea opri.
În aceste condiții, autoritățile ucrainene nu ar avea niciun motiv să accepte înțelegerea și nici să mențină conflictul la nesfârșit. Cred că, în cele din urmă, compromisul despre care am vorbit va intra în vigoare.
În ceea ce privește temerile legate de organizarea unei noi conferințe de tip Ialta, trebuie să ne amintim ce a însemnat, de fapt, Conferința de la Ialta. Aceasta a consfințit victoria asupra nazismului. Cred că astăzi ar fi corect să vorbim despre înfrângerea neonazismului și eliminarea ideologiilor xenofobe, rusofobe și a altor forme de intoleranță.
Ce este rău în legătură cu Ialta?
Ce este rău în legătură cu Conferința de la Ialta? În urma înțelegerilor de atunci au fost create condițiile pentru înființarea Organizației Națiunilor Unite, iar în următorii 80 de ani lumea a reușit să evite un nou conflict militar global. Au existat numeroase conflicte regionale, unele continuă și astăzi, însă nu am avut un război mondial. Acest lucru s-a datorat și înțelegerilor de la Ialta.
În al treilea rând, la Ialta nu a avut loc o împărțire a lumii. Vreau ca acest lucru să fie foarte clar înțeles. Conferința a consfințit o realitate existentă. Ce ar fi trebuit să facă atunci liderii? Să continue războiul? În condițiile actuale, trebuie să ținem cont de realitățile existente.
În ceea ce privește inteligența artificială, este adevărat că dezvoltarea acestui domeniu ridică anumite semne de întrebare, dar oferă și oportunități extraordinare. Am discutat despre acest subiect inclusiv în cadrul întâlnirii trilaterale și am fost de acord că trebuie să fim atenți la anumite aspecte, pentru a preveni riscurile la adresa securității.
Rusia are companii recunoscute, care activează nu doar pe piața internă, ci și la nivel internațional. Avem parteneri importanți, iar dezvoltarea inteligenței artificiale avansează în țara noastră. Sberbank și alte companii rusești au devenit actori importanți pe această piață.
Rusia are avantaje competitive la nivel global în acest domeniu. Am vorbit despre acest lucru și la reuniunea APEC, precum și în cadrul discuțiilor trilaterale. Dezvoltarea inteligenței artificiale și construirea centrelor de date presupun un consum foarte mare de energie. Potrivit unor estimări internaționale, centrele de date ar putea ajunge să consume, împreună, o cantitate de energie comparabilă cu cea utilizată astăzi de Japonia.
Rusia are un atu important în această privință, deoarece este unul dintre liderii industriei nucleare. Din cele 33 de centrale nucleare construite la nivel mondial, aproape 30 au fost realizate de Rusia. Suntem lideri incontestabili în această industrie.
Avem deja două centrale de acest tip în funcțiune și alte două în construcție. Nicio altă țară nu a realizat un asemenea proiect, cu excepția Rusiei.
În plus, dispunem de rezerve uriașe de petrol și gaze, de resurse naturale importante și de potențial în domeniul energiei solare și eoliene. Rusia are avantaje competitive semnificative și poate fi un partener de încredere pentru țările care doresc să dezvolte inteligența artificială.
Avem tehnologii, capacități și resurse extraordinare și suntem interesați de colaborare. Fiecare țară își dorește să avanseze în acest domeniu, iar Rusia este pregătită să participe la această dezvoltare.
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