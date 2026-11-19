Parlamentarii danezi ar urma să voteze joi un acord de securitate încheiat cu preşedintele american Donald Trump, în speranţa depăşirii impasului privind viitorul Groenlandei, situaţie care a tensionat relaţiile transatlantice, relatează Reuters.
Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda au semnat acordul în septembrie, în încercarea de a detensiona relaţiile, după ce Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra insulei bogate în resurse minerale. Groenlanda este un teritoriu autonom danez, cu o populaţie de aproximativ 57.000 de locuitori.
Odată ratificat, acordul va permite extinderea prezenţei militare americane în Groenlanda, inclusiv prin instalarea sistemului de apărare antirachetă „Golden Dome”. În acelaşi timp, documentul reafirmă suveranitatea Danemarcei asupra insulei şi dreptul groenlandezilor la autodeterminare.
Tensiunile dintre SUA şi Danemarca au provocat o criză în NATO
Refuzul lui Trump de a exclude folosirea forţei militare sau a presiunilor economice pentru a prelua Groenlanda a provocat, în ianuarie, o criză diplomatică în interiorul NATO. Situaţia a determinat Danemarca şi autorităţile groenlandeze să intre într-o perioadă de negocieri intense, care s-a întins pe parcursul mai multor luni.
Parlamentul Groenlandei a ratificat acordul în această lună. Săptămâna trecută, documentul a trecut de prima lectură în parlamentul danez, beneficiind de sprijinul tuturor partidelor. În urma acestui vot, mai mulţi parlamentari şi-au exprimat speranţa că înţelegerea va contribui la normalizarea situaţiei din Groenlanda.
SUA ar putea obţine o influenţă mai mare asupra deciziilor strategice
Alţi experţi consideră însă că noul acord nu aduce o extindere semnificativă a accesului militar american în Groenlanda.
Importanţa strategică a insulei este dată şi de poziţia sa geografică. Cea mai scurtă rută dintre Europa şi America de Nord trece prin Groenlanda, unde Statele Unite deţin deja cea mai nordică bază militară a lor.
Acordul nu necesită aprobarea Senatului american. Dacă va fi adoptat, aşa cum este de aşteptat, în urma votului programat joi, în jurul orei 10:00 (09:00 GMT), în parlamentul danez, documentul executiv va intra în vigoare imediat după ce Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei va transmite Statelor Unite, printr-o notă diplomatică, finalizarea procedurilor de ratificare.