Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 nov. 2026, 11:12

Parlamentarii danezi ar urma să voteze joi un acord de securitate încheiat cu preşedintele american Donald Trump, în speranţa depăşirii impasului privind viitorul Groenlandei, situaţie care a tensionat relaţiile transatlantice, relatează Reuters.

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