Scris de Dana Bărăgan Publicat: 19 nov. 2026, 07:02

Podul Crimeii, care leagă Rusia de peninsula Crimeea ocupată, a fost atacat pentru a treia oară într-o săptămână, potrivit unui oficial rus citat de BBC. Serghei Aksionov, liderul Crimeii instalat de Moscova, a confirmat suspendarea temporară a traficului și a anunțat că autoritățile evaluează pagubele provocate de noul atac.

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