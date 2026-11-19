Podul Crimeii, care leagă Rusia de peninsula Crimeea ocupată, a fost atacat pentru a treia oară într-o săptămână, potrivit unui oficial rus citat de BBC. Serghei Aksionov, liderul Crimeii instalat de Moscova, a confirmat suspendarea temporară a traficului și a anunțat că autoritățile evaluează pagubele provocate de noul atac.
Infrastructura strategică a fost vizată de două atacuri anterioare la începutul săptămânii, în urma cărora ar fi suferit avarii grave. O secțiune a podului s-ar fi prăbușit în apă, afectând una dintre cele mai importante rute de transport utilizate de Rusia pentru aprovizionarea trupelor din teritoriile ocupate.
Podul Crimeii, ținta unei noi operațiuni ucrainene
Anunțul privind noul atac a fost făcut de Serghei Aksionov în primele ore ale zilei de joi, printr-un mesaj publicat pe Telegram. Oficialul rus a precizat că traficul a fost oprit temporar și că sunt în desfășurare verificări pentru stabilirea amplorii pagubelor.
Podul Crimeii, cu o lungime de aproximativ 19 kilometri, are o importanță strategică majoră pentru Moscova, atât din punct de vedere logistic, cât și simbolic. Acesta asigură o legătură rutieră și feroviară directă între Rusia și peninsula anexată ilegal în 2014.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris loviturile inițiale asupra podului drept o „operațiune fără precedent”, pregătită timp de mai multe săptămâni.
Potrivit informațiilor prezentate în relatarea BBC, la 17 noiembrie, Ucraina ar fi utilizat drone și rachete pentru a lovi infrastructura, provocând prăbușirea unei secțiuni importante a căii rutiere. Operațiunea ar fi fost desfășurată în șapte etape și ar fi implicat un arsenal ucrainean cu rază lungă de acțiune.
Kremlinul promite reconstrucția podului
În urma avariilor, Kremlinul a transmis că infrastructura va fi reparată. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, a declarat că podul „va fi reconstruit și va fi chiar mai bun decât înainte”.
Deși Ucraina nu a reușit până în prezent să scoată definitiv din funcțiune această rută strategică, atacurile repetate pun presiune asupra capacității Rusiei de a utiliza podul pentru transportul echipamentelor militare și al trupelor către front.
Atac rusesc cu drone asupra Odesei: cel puțin trei persoane ucise
În paralel, Rusia a continuat atacurile asupra teritoriului ucrainean. Cel puțin trei persoane au fost ucise miercuri, în urma unui atac cu drone asupra orașului Odesa, potrivit administrației regionale de stat.
Oficialii ucraineni au condamnat loviturile, descriindu-le drept „brutale și deliberate”, cu impact direct asupra populației civile.
Totodată, în cursul nopții, autoritățile ucrainene au emis noi alerte de raid aerian pentru districtele din apropierea capitalei Kiev.
Rusia a lovit poduri importante peste râul Nipru, în Kiev
În ultimele zile, forțele ruse au vizat și infrastructura de transport din capitala Ucrainei, inclusiv puncte importante de traversare a râului Nipru.
Atacurile au vizat podurile Pivnichnyi (Nordic) și Pivdennyi (Sudic), provocând întreruperea traficului și avarii parțiale la infrastructura de transport.
De asemenea, au fost raportate perturbări ale rețelei de metrou, precum și întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă.
Atacurile au loc într-un context diplomatic tensionat
Noile lovituri asupra Podului Crimeii au loc într-un moment important pe plan diplomatic, în contextul întâlnirii programate joi, în China, între Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping, potrivit informațiilor din materialul citat.
Atacurile asupra infrastructurii strategice evidențiază importanța tot mai mare a rutelor logistice în războiul dintre Rusia și Ucraina, dar și vulnerabilitatea infrastructurii esențiale utilizate pentru transportul militar și aprovizionarea frontului.