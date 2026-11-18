Scris de Iulian Budusan Publicat: 18 nov. 2026, 22:33

Serverele PlayStation Network au înregistrat probleme la nivel global, chiar în contextul lansării mult așteptatului Grand Theft Auto 6. Întreruperea a durat aproximativ 45 de minute, iar numeroși jucători au reclamat că nu s-au putut conecta la serviciile online.

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