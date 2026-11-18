Serverele PlayStation Network au înregistrat probleme la nivel global, chiar în contextul lansării mult așteptatului Grand Theft Auto 6. Întreruperea a durat aproximativ 45 de minute, iar numeroși jucători au reclamat că nu s-au putut conecta la serviciile online.
Lansarea jocului Grand Theft Auto 6 (GTA 6) a fost marcată de probleme tehnice pentru utilizatorii PlayStation. Rețeaua PlayStation Network (PSN) a înregistrat o întrerupere a serviciilor, în timp ce jocul devenea disponibil treptat în diferite regiuni ale lumii.
Mai mulți jucători au raportat că nu au putut să se conecteze la rețeaua Sony și, implicit, să acceseze jocul în momentul în care acesta a devenit disponibil în regiunea lor.
De ce este necesară conexiunea la internet pentru GTA 6?
Deși GTA 6 nu dispune, la momentul lansării, de un mod multiplayer, consolele PlayStation trebuie să fie conectate la internet pentru verificarea licenței digitale. Practic, Sony utilizează această conexiune pentru a confirma că jocul a fost achiziționat în mod legal și că utilizatorul are dreptul să îl acceseze.
Lansarea oficială este programată pentru 19 noiembrie, însă disponibilitatea jocului diferă în funcție de fusul orar. Astfel, utilizatorii din anumite regiuni ale Asiei au putut accesa jocul înaintea celor din Europa și America.
Probleme raportate la nivel global
Primele sesizări privind funcționarea defectuoasă a PlayStation Network au apărut în jurul orei 18:00, ora Marii Britanii (20:00, ora României), potrivit platformei Downdetector, care monitorizează întreruperile serviciilor online.
Problemele au fost vizibile pentru scurt timp și pe pagina oficială de stare a serviciilor PlayStation.
Întreruperea nu a afectat doar regiunile în care GTA 6 devenise deja disponibil. Utilizatori din mai multe zone ale lumii au raportat dificultăți de conectare, inclusiv din țări în care lansarea jocului nu avusese încă loc.
Situația a revenit însă la normal după aproximativ 45 de minute. Numărul raportărilor privind problemele de conectare a scăzut considerabil, iar pagina oficială PlayStation indica, la momentul publicării informațiilor, că toate serviciile funcționau în parametri normali.
GTA 6, una dintre cele mai importante lansări din istoria jocurilor video
Grand Theft Auto 6 este considerat unul dintre cele mai așteptate jocuri video ale deceniului și ar putea deveni una dintre cele mai mari lansări din istoria industriei de gaming.
Având în vedere interesul uriaș al publicului, furnizorii de internet și companiile din industria jocurilor video au anunțat că au luat măsuri suplimentare pentru a preveni eventualele probleme cauzate de numărul foarte mare de utilizatori conectați simultan.
Presiunea asupra serverelor și infrastructurii de internet reprezintă una dintre principalele provocări asociate lansării unui joc de asemenea amploare.