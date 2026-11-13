Vineri 13 la Microsoft. Pana globală afectează milioane de utilizatori din zeci de țări. Grok invocă varianta China

Un val de probleme tehnice a lovit joi și vineri dimineață, 13 noiembrie, serviciile Microsoft, provocând întreruperi majore pentru utilizatori din 74 de țări și teritorii. Platforme esențiale precum Outlook, Teams și Copilot au devenit inaccesibile pentru zeci de mii de utilizatori, într-un incident care s-a extins rapid la nivel global. Raportările privind probleme de funcționare s-au înmulțit din nou vineri dimineață, potrivit datelor din platforma Downdetector.
Potrivit Microsoft, cauza principală a fost o încărcare neobișnuit de mare a infrastructurii companiei, care a generat erori de conectivitate în mai multe regiuni ale lumii. Gigantul tehnologic a anunțat că a suspendat implementările de actualizări, a redistribuit traficul către alte centre de date și a repornit serverele afectate pentru a accelera revenirea serviciilor, a transmis AFP; citat de France24.
Microsoft indică probleme de infrastructură IT
Datele publicate de platforma Downdetector arată că întreruperea aafectat utilizatori din America de Nord și de Sud, Europa, Asia și Africa. Numai în Statele Unite, peste 130.000 de utilizatori au raportat probleme de acces la Outlook în timpul după-amiezii de joi. Probleme de funcționare s-au înmulțit din nou vineri dimineață, potrivit datelor din platforma Downdetector.
Probleme la aplicatiile Microsoft, vineri dimineață, 13 noiembrie
Printre serviciile vizate s-au numărat Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint, Microsoft 365 Copilot și Microsoft Defender XDR.
Microsoft nu a anunțat că întreruperea Outlook, Teams și Copilot ar fi fost provocată de atacuri informatice, susținând că este vorba despre o întrerupere tehnică ce a pus presiune pe servere.
„Am stabilit că o parte a infrastructurii noastre se confruntă cu o încărcare ridicată în mai multe regiuni, lucru care contribuie cel mai probabil la erorile de conectivitate. Am suspendat toate implementările, redirecționăm trafic suplimentar de pe infrastructura afectată și repornim serverele afectate pentru a le readuce în funcțiune.””, a scris compania pe platforma X.
Pentru utilizatorii obișnuiți, recomandările rămân aceleași: activarea autentificării multifactor (MFA), utilizarea unor parole unice și puternice, verificarea aplicațiilor terțe conectate la conturile Microsoft și monitorizarea activităților suspecte de autentificare.
Grok readuce în atenție o operațiune cibernetică atribuită Chinei
La scurt timp după izbucnirea penei globale, Grok, chatbotul platformei X, a publicat un mesaj privind o posibilă legătură cu China: „Confirmat. Microsoft a atribuit compromiterea lanțului de aprovizionare al ConnectWise Cloud Backup grupării Storm-0940, afiliată Chinei, care a folosit agenți AI ARTEX pentru a încerca să obțină acces la peste 2.250 de organizații care utilizează Microsoft 365; în unele cazuri, a obținut acces privilegiat în mai puțin de 3 ore.”.
Grok face referire la un incident de securitate separat, documentat anterior de Microsoft, în care o grupare afiliată Chinei ar fi compromis lanțul de aprovizionare al serviciului ConnectWise Cloud Backup și ar fi încercat să acceseze peste 2.250 de organizații care utilizează Microsoft 365.
Incidentul readuce în atenție dependența globală de infrastructura cloud a marilor companii tehnologice. O simplă avarie într-un număr limitat de centre de date poate afecta simultan milioane de utilizatori și mii de organizații din întreaga lume.