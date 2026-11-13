Vineri 13 la Microsoft. Pana globală afectează milioane de utilizatori din zeci de țări. Grok invocă varianta China

Publicat 13 nov. 2026, 07:40 Actualizat 13 nov. 2026, 07:50

Un val de probleme tehnice a lovit joi și vineri dimineață, 13 noiembrie, serviciile Microsoft, provocând întreruperi majore pentru utilizatori din 74 de țări și teritorii. Platforme esențiale precum Outlook, Teams și Copilot au devenit inaccesibile pentru zeci de mii de utilizatori, într-un incident care s-a extins rapid la nivel global. Raportările privind probleme de funcționare s-au înmulțit din nou vineri dimineață, potrivit datelor din platforma Downdetector.

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